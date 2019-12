Cuando se estrenó “The Force Awakens”, más allá de cuestionarse sobre cómo es que la Primera Orden había surgido luego de la anterior película y cómo tenían tantos recursos, existió un personaje que no fue sino hasta el estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalker” que se reveló su historia: Snoke, el Supremo Líder que guiaba en las sombras a Kylo Ren.

Él fue introducido como el principal villano de la nueva trilogía junto a su aprendiz, quien después conoceríamos como Ben Solo. Él fue objeto de numerosas teorías como la reencarnación de Darth Plagueis o el famoso Gallius Rax de las novelas Aftermath, pero al final ninguna fue acertada.

Snoke tuvo su última participación en la franquicia durante “The Last Jedi”, donde fue asesinado al ser cortado por la mitad en durante la recordada escena del trono. Con ello también se terminaron las teorías de que él tendría un lugar antagónico en la siguiente saga, dejando al personaje en un segundo plano.

No obstante, todo cambió en la última película de “Rise of Skywalker”, ya que Snoke formaba parte de un plan mayor con el Emperador Palpatine. ¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de la película. Están advertidos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE SNOKE?

Snoke fue el sorpresivo líder de la Primera Orden (Foto: Lucasfilm)

Cuando Palpatine volvió sorpresivamente en uno de los tráilers de “Rise of Skywalker”, algunos comentaron que Snoke podría tener algún tipo de relación con el Emperador. Después de todo, la Primera Orden nació de las cenizas del viejo Imperio, por lo que no sería una sorpresa si Palpatine estaba detrás de las cuerdas todo el tiempo.

De hecho, fue eso exactamente lo que pasó. En una escena temprana de la película, Palpatine le dice a Kylo Ren que había creado a Snoke y que él era quien estaba detrás del surgimiento de la Primera Orden. A través de Snoke y el espíritu de Darth Vader, el Emperador pudo corromper el alma de Ben Solo para convertirlo en Kylo Ren.

Esta revelación hace que el regreso de Palpatine sea un poco menos abrupto a la franquicia, considerando que la última vez que se vio él cayó por un vacío de donde surgió una explosión, matándolo supuestamente. Ahora, ¿acaso Palpatine era Snoke todo este tiempo o solo lo influenciaba?

Snoke intentaba hacer que Kylo sucumbiera totalmente al lado oscuro (Foto: Lucasfilm)

La verdad que la película no específica exactamente cuál era la relación entre ambos, así como tampoco se detiene a explicar como es que Palpatine logró sobrevivir a su caída. Lo que es curioso es que en un momento Snoke habla sobre Luke Skywalker, diciéndole a Kylo Ren que si el Jedi hubiera estado de su lado, ya habría conquistado la galaxia, como si lo mencionara en una vida pasada.

Se sabe que Palpatine quería que Luke vaya al lado oscuro y hacerlo su aprendiz, pero al final es salvado por su propio padre como la última redención de Darth Vader. Más allá de eso, las preguntas sobre Snoke quedan abiertas para una libre interpretación de los fans, ya que solo se especifica que el Emperador se mantuvo en Exegol esperando a que Rey vaya para hacer el ritual Sith.

Otro dato que apoya el hecho de que Snoke y Palpatine eran dos entes diferentes, es que cuando Ben Solo pasea por el templo de los Sith encuentra los cuerpos de muchos Snoke. Al parecer, Palpatine estaba haciendo experimentos con él para conseguir a la marioneta perfecta, en lugar de crear un cuerpo que lo albergue.

Snoke murió en "The Last Jedi" (Foto: Lucasfilm)

Entonces, ¿existe un Snoke real? ¿Dónde está? Nuevamente la película deja inconclusa esta pregunta sobre el origen del personaje, pero es claro que Palpatine utilizó muchas técnicas del lado oscuro para poder hacer que él (o sus clones) sigan sus órdenes mientras el Emperador ponía en marcha su plan máximo.

Los creadores de la última trilogía de Star Wars han defendido al personaje de Snoke comentando que era una pieza vital para la franquicia. Ahora que “Rise of Skywalker” ya se estrenó en todos los cines, es claro el por qué de ello.