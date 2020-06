“The Matrix” es una película de Warner Bros. que se convirtió en una de las mayores franquicias de ciencia ficción en el cine cuando se estrenó en 1999. La cinta dio pie a otras dos secuelas que se estrenaron en el 2003, completando así el plan máximo de los hermanos Wachowski, que en su momento solo habrían considerado a las aventuras de Neo dentro de una trilogía.

Sin embargo, los años pasaron y en lugar de convertirse en una de las tantas franquicias olvidadas del cine, se convirtió en un verdadero referente de la cultura popular actual, y su base de fans no han dejado de pedir una nueva entrega de la saga. Al final, sus deseos fueron escuchados y la productora con sus creadores originales volverán para una cuarta cinta.

De esta manera muchos seguidores esperan ver a Neo, Trinity y Morfeo en unas nuevas aventuras dentro de “The Matrix 4”, pero lo que algunos fans temían también se ha hecho realidad: no todos los actores originales podrían tener un rol dentro de esta secuela, considerando que algunos de los ya mencionados fallecieron en la última “The Matrix Revolutions”.

Ya sea por motivos de historia, guión o problemas con producciones paralelas en las que actúan, en este artículo hablaremos de algunos de los actores o personajes que no estarían o podrían tener un nuevo rostro en “The Matrix 4”.

EL ORÁCULO

El Oráculo fue una figura fundamental en las tres películas de “The Matrix”. Aunque narrativamente su función principal era profetizar la llegada de “El Elegido”, también se reveló que era un programa inteligente integral para la naturaleza y existencia de la Matrix. Es difícil imaginar cómo podría desarrollarse "The Matrix 4″ sin la presencia de El Oráculo como una de las dos fuerzas de equilibrio de Matrix.

En realidad, ella representa el factor humano falible del programa. Teniendo en cuenta que la actriz Mary Alice se hizo cargo del personaje luego de la salida de la actriz original Gloria Foster en “The Matrix Revolutions”, ya se ha establecido un precedente para que ella se manifieste en una nueva forma y, por lo tanto, sería igual de fácil tener un nuevo casting para ella en la cuarta entrega.

SERAPH

Si El Oráculo regresa, lo más probable es que su leal guardaespaldas Seraph también lo haga; Cuando fue visto por última vez en “The Matrix Revolutions”, Seraph estaba bien y vivo. Interpretado por Collin Chou en las dos secuelas, Seraph se comporta como una puerta de acceso para acceder a El Oráculo.

Cualquiera que desee hablar con ella debe demostrar sus credenciales, su destreza en la lucha, y otras habilidades antes de que se le permita el acceso. También es posible que El Oráculo busque un nuevo guardaespaldas en "The Matrix 4″, dependiendo de la línea de tiempo que adopte la película si se trata de viajes en el tiempo.

EL ARQUITECTO

Ya que se menciona El Oráculo, una de las dos fuerzas opuestas de la Matrix, sería imposible no mencionar al otro que es El Arquitecto, el creador de la Matrix y representante de la lógica fría de las máquinas, que actúa como administrador principal del sistema.

También se deduce que El Arquitecto no podría regresar sin El Oráculo y viceversa, dado su equilibrio entre Yin y Yang de la estructura de poder y el hecho de que la franquicia de “The Matrix” puede interpretarse como una batalla entre el libre albedrío (El Oráculo) y el determinismo (El Arquitecto).

Si "The Matrix 4″ dejara atrás a estos personajes, necesitaría encontrar una filosofía completamente nueva sobre la cual basarse. Es mucho más probable que el público vea al Arquitecto regresar de alguna forma, aunque no se caracterizará por Helmut Bakaitis.

MORFEO

Podría decirse que Morfeo es una figura clave al mismo nivel de Neo y Trinity en la trilogía original que fue interpretado por el ya conocido Laurence Fishburne. Sin embargo, su asistencia no ha sido confirmada para regresar en "The Matrix 4″, pero ha habido rumores sobre el regreso de su personaje, potencialmente como una versión más joven de sí mismo.

Morfeo, una figura espiritual operativa de Sion y ampliamente respetado por los ciudadanos de la ciudad, tuvo un papel crucial en la trilogía original de “The Matrix” como luchador por la libertad, creyente en la Profecía y mentor de Neo. Si una versión más joven de Morfeo resultara ser realidad, Yahya Abdul-Mateen II sería la elección de reparto más adecuada.

SATI

Mientras que la joven comenzó su vida como un programa exiliado, El Oráculo pronto tomaría a Sati (Tanveer K. Atwal) bajo su protección, creyendo que tenía un papel importante en el futuro de la Matrix. Su papel se mantuvo críptico en las películas de “The Matrix”, pero se destacó como uno de gran importancia, por lo que el papel potencial de Sati en “The Matrix 4” está lleno de oportunidades.

Del mismo modo, el regreso de Sati también estaría enredado con los retornos de El Oráculo, Seraph y El Arquitecto. Además, si "The Matrix 4″ tiene la intención de lanzar una trilogía de la franquicia como una “próxima generación”, Sati podría servir como una conexión entre esta y las películas originales y Priyanka Chopra podría interpretarla como un adulto.

GHOST

Dado que se confirmó que Jada Pinkett Smith regresará como Niobe, tendría sentido que Anthony Wong también regrese como Ghost, a pesar de que su regreso no ha sido anunciado. Ghost fue el primer compañero y artillero del Logos, uno de los tres miembros de la tripulación que también incluía al Capitán Niobe y al Operador Sparks. También tuvo una relación cercana con Trinity, otro personaje que regresa en "The Matrix 4″.

PERSÉFONE

Con Lambert Wilson confirmado para regresar como The Merovingian en "The Matrix 4″, no sería una sorpresa que su esposa Perséfone, interpretada por Monica Bellucci, también apareciera. Aunque su matrimonio es infeliz y Perséfone previamente traicionó a su esposo para ayudar a la Resistencia, todavía fueron vistos juntos en el Club Hel después de que ella había ayudado a Neo, lo que sugiere que su matrimonio soportó la traición.

La duología también es un motivo clave de las películas de “The Matrix”, con muchos personajes emparejados en relaciones como una forma de mantener el equilibrio. Por lo tanto, sería extraño que The Merovingian regrese solo en “The Matrix 4”, aunque tal vez simplemente encuentre otro compañero para suplir esta dualidad.

