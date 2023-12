La correa o cinturón forma parte del outfit diario de muchas personas, ya sea en reuniones formales o casuales. Sin embargo, en ocasiones la talla no es la adecuada y debemos realizar un agujero extra para que encaje a la perfección. ¿No tienes idea por dónde empezar? Te comparto un truco casero que te servirá de gran ayuda.

Hace poco compré una correa de cuero que es de mi agrado y, como no tenía mucho tiempo, no me la medí. Cuando llegó el día en que la iba a utilizar me di con la ingrata sorpresa de que no me quedaba bien.

Con herramientas que tuve a la mano traté de hacer un agujero extra, pero fracasé en el intento. Afortunadamente, encontré una solución muy práctica y hoy la comparto contigo para que lo apliques en tu hogar en cuestión de minutos.

Pasos para hacer agujeros a una correa o cinturón

Para hacer un agujero a una correa o cinturón tan solo necesitarás una regla, un clavo, un martillo y unos guantes. Conoce el paso a paso:

Coloca una tabla de madera sobre una superficie plana y resistente

Para no estropear la tabla acomoda un cartón sobre ella

Extiende el cinturón sobre la base que hemos formado y calcula el punto exacto en el que queremos hacer el agujero. Puedes ayudarte de una regla o un metro

Con mucho cuidado caliente la púa de un clavo sobre el fuego y luego retíralo. Es importante que utilices unos guantes para evitar que te quemes

Inserta el clavo sobre el punto fijado del cinturón

Golpea el clavo con un martillo hasta formar por completo el agujero

Antes de retirar el clavo dale unas vueltas para que el agujero quede más prolijo

Deja enfriar por un momento la correa y ¡listo!

