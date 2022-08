Seguimos con los trucos caseros de cocina. Esta vez, hablaremos sobre un plato sano y delicioso de disfrutarlo. Nos referimos al pescado a la parilla, una opción muy ligera que podrás acompañarlo con frescas verduras. Sin embargo, al momento de prepararlo a veces ocurre un inconveniente: suele quedar pegado en la rejilla y se quema la piel.

Si ya has pasado por esta incomodidad situación, no te preocupes, pues ahora conoce una solución. A continuación, te dejamos cuatro consejos infalibles para que el filete no se desmenuce a la hora de cocinarlo.

Cómo hacer para el pescado no se pegue en la parrilla

Antes de comenzar, recuerda que el pescado en una excelente alternativa para sustituir la carne. También ayuda a bajar de peso, cuida el corazón, favorece el desarrollo intelectual y se digiere sin problema.

Una buena parrilla

En algunas oportunidades, el pescado se pega a la parrilla porque las características de este utensilio no son adecuadas para elaborar esta comida. Recomiendan comprar una herramienta con una superficie antiadherente o de cerámica, detalla El Español. Eso sí, revisa de manera frecuente la plancha para asegurarte de que está en óptimo estado.

Calienta bien

Una plancha bien caliente absorbe muchos menos aceite y el resultado será un pescado bien cocinado. Para ello, debes asegurarte que la parrilla tenga una buena temperatura antes de poner el filete. No olvides de añadir un poco de harina o sal sobre el alimento para que no acabe pegado.

Poco aceite

Es importante no utilizar demasiado aceite y lo aconsejable es echar unas gotas en la superficie de la parrilla. Con una brocha, tienes que expandirlas por toda la rejilla. Tras ello, recién coloca el pesado.

Seca el pescado

Si el pescado llega congelado, debes descongelarlo por completo. En caso de que la pieza está fresca, seca el filete y listo. En cualquier caso, es clave secarlo bien y evitar el exceso de líquido.

