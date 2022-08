Regar las plantas de manera adecuada es un arte. Además del cómo, es importante conocer el cuándo. De esta forma, sabiendo cuál es el mejor momento del día para regarlas de forma eficiente, las plantas crecerán más bonitas. Además, nadie quiere estar desperdiciendo el agua.

Hay muchas variables en juego, como el tipo y el tamaño de la planta, el suelo, las condiciones climáticas de la época o su exposición al sol. En base a todo esto, también es importante conocer cuando es el mejor momento para regar las plantas con el fin de no ahogarlas o matarlas de sed.

Lo primero que debes saber es que regar al mediodía no es una buena idea. Si las plantas se riegan bien avanzada la mañana, el agua se evaporará rápidamente y no penetrará en la tierra. Además, al estar la tierra húmeda, las gotas actúan como un efecto lupa y terminarán quemando las hojas.

El momento perfecto para regar las plantas es en las mañanas. (Foto: Pexels)

El mejor momento del día para regar las plantas

Teniendo este detalle en cuenta, el mejor momento para regar las plantas es entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando la tierra y el aire han alcanzado la temperatura mínima, lo que conlleva que se evapora una menor cantidad de agua y las plantas tienen tiempo suficiente para absorber la humedad.

Como no todos son madrugadores, lo mejor es regarlas por la mañana, lo más pronto posible ya que las temperaturas son más frescas y el sol no es tan fuerte. Si regamos antes de las 10:00 a.m., estaremos dando tiempo a la tierra de absorber el agua y la dejaremos preparada para aguantar el día.

Si no puedes regar las plantas por la mañana, el segundo mejor momento para regarlas es a primera hora de la tarde, a eso de las 5:00 p.m. A esa hora, el sol no hará que se evapore el agua del suelo, pero esta práctica conlleva un problema: la humedad alrededor de las raíces hará que las plantas sean más susceptibles de contraer enfermedades fúngicas y que aparezcan insectos o plagas.

Síguenos en nuestras redes sociales: