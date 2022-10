Halloween llegó y con esta celebración el famoso ‘Dulce o truco’, tradición por la que miles de niños salen a las calles con su mejor disfraz para tocar timbres pidiendo caramelos en sus calabazas. Si bien es una actividad que muchos padres promueven y acompañan a los pequeños, también es importante saber que el exceso de golosinas no trae nada bueno para la salud de sus hijos. En esta nota te dejamos algunos trucos a seguir si comió dulces en exceso este 31 de octubre.

Si bien en esta fecha resulta inevitable probar un chupetín, chocolate o gomitas, hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones para no terminar consumiendo azúcares por encima de lo adecuado.

“En el caso de los menores de 2 años, se debe evitar todos los azúcares añadidos. Entre los 2 y los 3 años, los niños no deben ingerir más de 15 gramos de azúcar al día. Desde los 4 hasta los 14 años, el límite es de 25 gramos diarios, es decir, 5 a 6 cucharaditas. No obstante, estas celebraciones son una ocasión particular y, por ello, es necesario conocer qué medidas pueden neutralizar los síntomas como la hiperactividad y la falta de sueño en los más pequeños del hogar”, señala la Dra. Claudia Ugarte, pediatra y docente de Medicina de la Universidad Continental.

Las mesas de Halloween suelen ser muy llamativas e incluir opciones no tan saludables por el exceso de azúcar. (Foto: Pexels)

Trucos para cuidar la salud si se ingirió mucho dulce

Consumir abundante agua: Como bebida para saciar la sed de los niños tras el alto consumo de golosinas. Evitar dar bebidas azucaradas o gaseosas. Realizar actividad física: Una de las formas más rápidas y efectivas para controlar la glucosa es haciendo actividad física, por lo menos, durante media hora. Esta práctica aumentará la sensibilidad a la insulina en el menor y permitirá que los músculos tomen esa azúcar para transformarla en energía. Quitar las harinas y carbohidratos de la próxima comida: Para evitar que los niveles de glucemia sigan aumentando en los niños y niñas, se deben eliminar todos los hidratos de carbono de la comida posterior al exceso de dulces. La cena debe ser a base de proteínas y verduras, y se eliminan alimentos como el pan, el arroz blanco y las papas. Comer un alimento con grandes fuentes de proteínas: Una de las principales consecuencias de tomar grandes cantidades de azúcar es que después de disparar sus niveles en la sangre, bajan de forma brusca y ocasionan una enorme ansiedad por comer. Por ello, la especialista recomienda consumir un alimento rico en proteínas una vez se sienta esa sensación. Limitar los dulces que fueron entregados a los niños: No permitir que ingieran todos los dulces sino racionar su ingesta y distribuirlos a lo largo de los próximos días, tratando de ir sustituyéndolos por alimentos saludables como frutas.

¿Qué problemas trae el exceso de dulces?

La nutricionista Carla Torres Fernández-Cabero indicó en ‘Salud en Casa’ que el abuso de dulces puede conllevar a la obesidad, sobrepeso , diabetes tipo 1, alergias y asma. Además, los dulces sin registro sanitario y alto contenido de preservantes son un peligro para los niños, no solo en Halloween.

“La tartrazina ocasiona dolores de cabeza e hiperactividad; pueden ser cancerígenos y tóxicos; ocasionan sobrepeso y obesidad; producen alergias y asma y pueden generar diabetes tipo 1″, explicó.

Por su parte, la nutricionista Nefi Mendoza también indicó que si quiere reducir los riesgos de reacciones alérgicas tome en cuenta lo siguiente:

Verificar en la etiqueta sección ingredientes, que no haya presencia de este colorante (tartrazina, E102 o amarillo 5).

Verificar registro sanitario y empaques bien sellados.

Tu niño o niña no tiene que comer toda la golosina recibida, se puede compartir y/o racionar 2 a 3 golosinas pequeñas (dependiendo de la edad) en días espaciados.

Recuerda que estos contienen gran cantidad de azúcar y otros aditivos

Con creatividad, también puedes incorporar frutas y hacerlos llamativos.

Síguenos en nuestras redes sociales: