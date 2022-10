Aunque no lo creas, en el mundo de la repostería cuentan mucho los detalles y lo notarás si el postre no te salió como esperabas. Si se hundió el centro de una torta es porque quizás abriste el horno antes de tiempo o agregaste mucha levadura. De ser el caso, no lo tires al tacho de basura de cólera porque aún lo puedes salvar siguiendo unos sencillos pasos.

Lo primero que debes hacer es respirar profundo y ver la vida de forma positiva. Si la torta solo ha crecido por los bordes, dejando el centro hundido, lo ideal es darle la vuelta para ocultar el hoyo. ¿Qué sigue después? Decorarlo con frutas para disimular el imperfecto.

En las siguientes líneas te damos algunas soluciones para recuperar o darle otro uso a la torta que te salió mal y pensaste en tirarlo a la basura.

Qué hacer si se hunde la parte del centro de una torta

Dona . Si pensaste que todo está perdido, entonces estás muy equivocado. Puedes cortar la pastel del medio del pastel y crear un pastel en forma de dona. Esto será muy innovador para tus familiares e invitados.

. Si pensaste que todo está perdido, entonces estás muy equivocado. Puedes cortar la pastel del medio del pastel y crear un pastel en forma de dona. Esto será muy innovador para tus familiares e invitados. Tarta . Una manera de sacar el máximo provecho es desmenuzarlo y convertirlo en trozos de pastel para usarlo como cubierta para una tarta. Posteriormente, añade un clara batida de huevo y coco a los trozos, luego ponlo encima de un pastel y al horno, según precisa Pastelería Dulces Sueños .

. Una manera de sacar el máximo provecho es desmenuzarlo y convertirlo en trozos de pastel para usarlo como cubierta para una tarta. Posteriormente, añade un clara batida de huevo y coco a los trozos, luego ponlo encima de un pastel y al horno, según precisa . Crema y fruta . Otra alternativa en estos casos es rellenar el agujero con mucha crema y fruta. Si deseas una mayor decadencia, lo recomendable es echar licor o zumo de frutas en la parte hundida del centro antes de agregar la crema.

. Otra alternativa en estos casos es rellenar el agujero con mucha crema y fruta. Si deseas una mayor decadencia, lo recomendable es echar licor o zumo de frutas en la parte hundida del centro antes de agregar la crema. Baked Alaska. Es un postre a base de helado colocado en un molde que contiene láminas de pastel. Puedes transformarlo en un Baked o Trifle con la parte hundida de una torta.

