Cuando su celular sonó y vio que tenía una notificación de mensaje, jamás imaginó que terminaría llorando de pura felicidad. Horas antes, Mia Amabile había vivido un extraordinario momento cuando su prometido Alex le pidió que fuera su esposa en una "propuesta perfectamente imperfecta", tal como la calificó. Tras esto recibió un mensaje de Doug, su futuro suegro, que la dejó totalmente impactada. Aquí te cuento los detalles de esta historia que se volvió viral en TikTok y ha conmovido a más de 3.7 millones de personas en Estados Unidos por destacar la importancia de la familia.

La joven que vive en Miami usó su cuenta @miaamabile para compartir un video con la imagen del momento en que le pidieron matrimonio y el extenso texto que recibió del padre de su novio. “Quiero decir… ¡¡¡qué modelo a seguir para mi futuro marido!!!!!”, escribió.

Y es que Doug expresó todo su amor y apoyo hacia Mia Amabile y su gran entusiasmo por saber que ahora será, oficialmente, una nueva integrante de su familia. El texto ahora es viral, pues ella dejó en claro que la hizo llorar “muchas lágrimas de felicidad”.

El conmovedor mensaje de su futuro suegro

“Ahora que es oficial, quería tomarme un momento para decirte directa y personalmente lo felices que estamos todos de que usted se convierta en un miembro oficial de nuestra familia y nosotros de la suya. ¡Te amamos desde el momento en que te conocimos y siempre pudimos ver que tú y Alex estaban destinados a estar juntos para siempre!”, se lee en parte del mensaje.

Ahí no quedó todo, pues Doug continuó diciéndole que “lo más importante es que ustedes claramente se amen incondicionalmente y se cuiden unos a otros, ¡y eso es, con mucho, lo más importante. Estamos muy ansiosos por que lleguen todos los momentos increíbles que pasaremos juntos”.

En conversación con People, la novia explicó que “él siempre dice las cosas más hermosas sobre su familia y amigos y será la primera persona en decirte cuánto te ama y aprecia. Este texto no fue una sorpresa porque estoy muy acostumbrada a sus constumbres, pero aun así lloré muchas lágrimas de felicidad”.

HISTORIA VIRAL | Mia Amabiel se comprometió con su prometido Alex y el mensaje que recibió de su futuro suegro la dejó impactada.

El impacto del emocionante mensaje

El mensaje que recibió Mia Amabile no solo la dejó sin palabras a ella y con lágrimas en los ojos, sino a quienes vieron la publicación en TikTok. En uno de los comentarios se puede leer que Doug debería “impartir un seminario sobre cómo ser suegro”, “ay, lo amamos”, “el padre de mi novio actual ni siquiera me reconoce, oh, cómo sueño con este tipo de amor algún día”, “Doug es el suegro que aspiramos tener”, entre otros.

La futura esposa de Alex también contó que la buena relación no solo es con Doug, sino también con la hermana y madre de su prometido. “Tuve mucha suerte con mis futuros suegros. Son una familia tan hermosa que me recibieron con los brazos abiertos. Soy muy cercana a mi cuñada, Sabrina, y soy muy afortunada de poder tenerla como hermana y amiga. Mi suegra, Nina, y mi suegro, Doug, me tratan como si fuera uno de sus hijos biológicos, son muy buenos conmigo y estoy muy agradecida por ellos (...) Nina y Doug son absolutamente los mejores modelos a seguir y espero que Alex y yo tengamos una sociedad como ellos”.

Ahor que están en preparativos para su matrimonio, Mia y Alex saben que su suegro tendrá un rol importante en la boda y decidieron pedirle que oficiara la ceremonia, una manera de reconocer al padre del novio, pero también de agradecerle por tanto amor y apoyo.

