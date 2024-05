¿Te han hackeado la computadora en las últimas horas? ¿No sabes qué hacer para eliminar el virus? Usualmente cuando observamos algo extraño, como íconos que no hemos colocado en nuestra pantalla o ventanas que no hemos abierto, es posible que alguien se ha infiltrado en tu PC o, lo que es peor, un virus ha tomado el control de tu herramienta de trabajo. Pero no te preocupes porque aún hay métodos para que todo vuelva a la normalidad. Aquí te menciono pasos que te ayudarán.

Qué debes hacer si te hackearon tu laptop o PC

Antes de emplear todos los trucos que hoy te voy a dejar, será desconectar por completo tu herramienta de trabajo de internet: ya sea apagando el Wifi o retirando el cable Ethernet. De esa forma el virus o se expandirá a toda tu red. A continuación, realiza estos pasos:

Instalar un antivirus completamente actualizado y oficial . Existen diversidad de páginas que ofrecen su servicio para obtener un antivirus en línea a fin de que solo puedas descargar el programa y ejecutarlo sin problemas. Aunque existen diversos precios, empápate antes si es bueno adquirirlo. Asimismo, en caso tengas uno en tu computadora, lo mejor será obtener su última versión a fin de que no le pase nada malo a tu laptop o PC. Lo más seguro es que el virus se haya metido a tu computadora, ya sea por medio de una extensión instalada recientemente en tu navegador favorito o por culpa de un programa . Usualmente, los malwares se activan cuando abres esa aplicación o programa. Como consecuencia no funcionará, sino que se instalará el archivo malo para hackear tu PC. También te ayudará borrando todo el navegador y volviéndolo a instalar. Solo debes ir a los Ajustes, Aplicaciones y seleccionar el programa que deseas eliminar. Te recomiendo también desactivar todas las redes compartidas , eso quiere decir, que si tu PC está conectada a otra para revisar documentos, lo mejor será desconectarlas para evitar que también el archivo dañino se vaya a copiar y poner en riesgo tus documentos. Si eso no se soluciona, lo único que debes hacer será formatear desde cero tu laptop o computadora . Para ello solo debes realizar una copia de seguridad de los archivos importantes. Luego anda a Configuración, Windows Update, Restablecer este equipo y elegir “Quitar todo”. De esa forma Windows se instalará desde los archivos que tienes en tu PC. Cuando hayas finalizado el formateo, lo mejor será siempre realizar un backup de todos tus archivos , así como evitar descargar programas extraños libres de licencia. Por otro lado, nunca vayas a quitarle la seguridad o Windows Defender a tu computadora o, de lo contrario, estarás abriendo una ventana para los malwares y virus.

El último paso es el que debes hacerlo en caso nada reaccione en tu equipo. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

