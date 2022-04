Los integrantes del clan Aguilar son celebridades dentro y fuera del escenario, y eso incluye a Aneliz, la hija de Pepe Aguilar que no se decantó por la música pero sí por la moda. La hermana mayor de Ángela Aguilar, la intérprete mexicana del momento, se realizó hace poco un cambio de look, el mismo que exhibió en sus redes sociales, donde es considerada toda una influencer y una referente del fashionismo. Sin embargo, eso poco le importó a su hermano Leonardo, el otro cantante de la familia, quien le gastó una broma que encendió a Aneliz.

Pepe Aguilar tiene tres hijos producto de su matrimonio con Aneliz Álvarez: Aneliz, de 24; Leonardo, de 22; y Ángela, de 18. Los dos últimos se dedicaron a la música como su padre, mientras la mayor se ha abocado a los temas de la moda; no obstante, los tres son celebridades a través de las redes sociales, por eso mismo cada publicación, comentario o like de uno de ellos no pasa desapercibido para sus fanáticos.

Y ahora que Aneliz se realizó un cambio de look, tanto Ángela como Leonardo reaccionaron a la publicación de su hermana en Instagram. Mientras la cantante de “Ahí donde me ven” mostró su aprobación con un like, su hermano fue más allá y le dejó un comentario que no pasó inadvertido.

ANELIZ MANDÓ A CALLAR A LEONARDO AGUILAR

Aneliz, que hace poco estuvo de cumpleaños, impactó a sus seguidores con el cambio de color de su cabello, pues de tener una melena castaña oscura pasó a una rubia ceniza con el que resaltó su belleza. Algo con lo que su hermano Leonardo no estaba de acuerdo.

“Es un filtro”, fue el comentario que escribió el cantante y compositor, quien en los últimos días le ha dado su total respaldo a Ángela tras verse en el ojo de las críticas y comentarios por su relación con Gussy Lau, compositor que ha estado trabajando con la familia Aguilar desde hace un año.

La mayor de los hijos de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez no se quedó quieta ante el comentario burlón de su hermano menor y le respondió: “Cállese, no mientas”.

La broma que le hizo su hermano Leonardo no pasó inadvertida (Foto: Aneliz Aguilar / Instagram)

PEPE AGUILAR LANZÓ SU NUEVA BANDA DE MÚSICA SINALOENSE

La familia Aguilar no deja de producir. Pepe Aguilar, el padre, viene dando el ejemplo con todas las presentaciones que viene cumpliendo desde que empezó el año y hace unas semanas concretó un proyecto que ya tenía en mente hace un tiempo: crear un banda sinaloense.

Junto a Luciano Luna, que será el compositor principal de la agrupación, Pepe Aguilar anunció la creación de Águila Real, quien ya sacó también su primer sencillo. Para oírlo y saber más de esta nueva banda, INGRESA AQUÍ.