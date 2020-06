Puede que BTS se haya visto obligado a posponer su gira mundial ‘Map of the Soul’ por la pandemia del COVID-19, pero eso no significa que su leal ARMY no tenga la oportunidad de verlos en vivo. De hecho, es en estos difíciles momentos en que la agrupación surcoreana se muestra más activa que nunca como una muestra de apoyo a sus fans en medio de la celebración de un aniversario más de su debut en los escenarios.

A través de un comunicado de prensa, la productora Big Hit Entertainment anunció que el concierto streaming que BTS ofrecerá este domingo 14 de junio llevará por nombre Bang Bang Con: The Live y en la siguiente nota te ofreceremos todos los detalles relacionados a los horarios en distintos países del mundo, los precios de las entradas y cómo comprarlas para que no te pierdas este extraordinario espectáculo.

El pasado 14 de mayo, Big Hit Entertainment reveló que el show online ofrecerá la “experiencia de un concierto de BTS desde múltiples vistas” para el beneplácito del ARMY , que se quedó con las ganas de ver a sus idols favoritos debido a la postergación hace unos meses de su tour internacional a raíz de la difícil situación que atraviesan varios países del mundo en su lucha contra el coronavirus.

FECHA DEL BANG BANG CON: THE LIVE DE BTS

Sobre el esperado concierto de BTS , se sabe que se llevará a cabo este 14 de junio a las 6 p.m. (hora coreana) a través de Weverse, una plataforma social de pago que conecta las comunidades de fans con grupos K-pop como BTS , TOMORROW X TOGETHER, GFRIEND y TXT, donde tienen acceso a contenido exclusivo de sus artistas favoritos así como la oportunidad de interactuar con personas de distintas partes del globo.

Un dato curioso es que el día del Bang Bang Con: The Live es un día después de la fecha del aniversario del debut de BTS (13 de junio) por lo que el ARMY está más que seguro que será una forma memorable de celebrar tamaña ocasión. Desde el pasado 1 de junio, la preventa de las entradas comenzó en la Weverse Shop, la tienda virtual de la mencionada plataforma social que engloba a estas populares agrupaciones juveniles.

HORARIOS EN LATINOAMÉRICA DEL BANG BANG CON: THE LIVE DE BTS

México: 04:00 horas

Colombia: 04:00 horas

Perú: 04:00 horas

Chile: 05:00 horas

Argentina: 06:00 horas

Uruguay: 06:00 horas

Bang Bang Con: The Live starts 6/14 at 6 pm KST. The preorder has begun:

FC members: $26.09

Non-FC members: $35.10

*please read the notice*@BTS_twt #BTS #방탄소년단 pic.twitter.com/hpTz3MvJep — bora⁷ (@modooborahae) June 1, 2020

PASOS PARA COMPRAR ENTRADAS DEL BANG BANG CON: THE LIVE DE BTS

Los interesados en adquirir boletos para el concierto Bang Bang Con: The Live de BTS tienen que primer descargar la aplicación de Weverse (disponible para Android en Google Play y iPhone en la App Store), registrarse como usuario e ingresar al menú “More” ubicado en la parte inferior de la pantalla de la aplicación para cambiar el tipo de cambio de la moneda correspondiente a tu país.

Una vez completados estos pasos, ya se puede ingresar a la tienda virtual de BTS donde se encuentra un enlace que te llevará a la sección dónde comprar tickets para el concierto Bang Bang Con: The Live en la página principal. Cabe recordar que aquellos que tengan una membresía del ARMY podrán adquirir solo un boleto (ya que se vende uno por persona) a 35 dólares, mientras que los que sí tengan una les costará 26 dólares.

DETALLES DEL BANG BANG CON: THE LIVE DE BTS

En la descripción del esperado evento vía streaming (que duraría unos 90 minutos), Weverse explicó que la presentación de BTS proveerá seis pantallas de vista múltiple “para una experiencia más espectacular como espectador” y ofrecerá subtítulos en coreano, inglés, japonés y chino en tiempo real. Y eso no es todo, ya que el ARMY podrá volver a ver el concierto en una fecha posterior una vez que reciba su calificación oficial.

Bang Bang Con: The Live de BTS apunta a convertirse en el espectáculo del año y, afortunadamente, el ARMY no tendrá que competir por entradas en esta ocasión ya que los lugares para este concierto no son limitados y todos podrán formar parte de esta increíble experiencia por Internet. Así que ensaya tus mejores pasos y únete a esta enorme ‘FESTA’ junto a otros aficionados al K-pop de todo el mundo.

우리 집 1열에서 멀티뷰로 즐기는 #방탄소년단 의 안방 콘서트!

오늘부터 방방콘 The Live 스트리밍 이용권을 #위버스샵 에서 구매하실 수 있어요.

ARMY MEMBERSHIP 대상 특별 혜택도 확인해보세요.



스트리밍 공연 일자 : 6/14(일) 18:00 (KST)



티켓팅 하러 가기

👉https://t.co/ETLefmopSf pic.twitter.com/ECv5VXMB6n — Weverse Shop (@weverseshop) June 1, 2020

VIDEO RECOMENDADO

BTS lanza nuevo álbum con récord de 4 millones de preórdenes

BTS lanza nuevo álbum con récord de 4 millones de preórdenes (21/02/2020)

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Corea del Sur: Cantantes de K-pop visitaron clubes nocturnos relacionados al rebrote del COVID-19

Corea del Sur: Cantantes de K-Pop visitaron clubes nocturnos relacionados al rebrote de la COVID-19

Fanáticos llaman a Taehyung de BTS un ‘personaje de anime de la vida real’

Fanáticos llaman a Taehyung de BTS un 'personaje de anime de la vida real'

BTS cancela conciertos a medida que los casos de coronavirus superan los 2,000

BTS cancela conciertos a medida que los casos de coronavirus superan los 2.000. (AFP).