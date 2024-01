En los últimos años, Hande Erçel se ha convertido en una de las estrellas turcas más populares de la televisión, llegando a protagonizar hasta 7 telenovelas, entre las que se encuentra la popular “Sen Çal Kapımı”, también conocida como “Love is in the air”.

La celeb de Turquía ha conseguido robarse la atención del público, no solo por sus reconocidos trabajos, sino también en redes sociales, donde acumula más de 31,5 millones de seguidores en sus redes sociales.

La popularidad de la actriz de 30 años, que tuvo un corto romance con su compañero Kerem Bürsin, se encuentra en constante crecimiento, por lo que al revelarse su compromiso, muchos seguidores se mostraron interesados en conocer más sobre su novio Hakan Sabancı, los preparativos y más.

Luego de separarse de Kerem Bürsin, la actriz inició un romance con Hakan Sabancı (Foto: Gazete Magazin / Instagram)

EL COMPROMISO DE HANDE ERÇEL Y HAKAN SABANCI

De acuerdo con varios portales turcos, Hande Erçel se casa con Hakan Sabancı, con quien lleva poco más de un año de romance y con el que habría superado una fuerte crisis.

Fue el periodista Mesut Yılmaz quien consiguió la información y la compartió en el portal Milliyet, indicando que Bürsin quedó en el pasado y ahora la pareja se enfoca en el compromiso.

La noticia, apunta el periodista, fue muy bien recibida en la familia de ambos actores, quienes otorgaron su bendición para que se lleve a cabo la ceremonia y han puesto manos a la obra en los preparativos.

Sin embargo, pese a que el medio ha confirmado que el compromiso se va a llevar a cabo, no han revelado la fecha ni el lugar donde tendrá lugar la ceremonia de unión.

Por el momento, tanto Hande Erçel como Hakan Sabancı han decidido evitar pronunciarse sobre los rumores y continúan con sus publicaciones habituales en redes sociales, las cuales incluyen sus proyectos y mejores momentos.

La actriz turca se casa tras pcos meses de relacion (Foto: Hande Erçel / Instagram)

LA COMPLICADA RELACIÓN DE HANDE ERÇEL Y HAKAN SABANCI

Durante los meses que la actriz y el empresario han vivido su romance, en más de una oportunidad se especuló con una crisis en su relación, y de hecho hasta se habló de una ruptura en reiteradas ocasiones.

Todo parece indicar que una de las presuntas peleas ocurrió porque el Sabancı no aprobaba uno de los proyectos en los que participaría su novia, principalmente por la presencia de Burak Deniz, con quien Hande Erçel protagonizó “Bambaşka Biri” (”Otra persona”), algo que no le gustó a la actriz.

Pese a esto, lo cierto es que en octubre del 2023, la actriz fue captada luciendo un impresionante anillo, aunque ninguno se animó a confirmar o descartar algún tipo de compromiso.