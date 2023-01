Un nuevo éxito musical se ha apoderado de la preferencia del público, se trata de “La Jumpa”, el tema de Bad Bunny y Arcángel que tiene millones de visualizaciones en Youtube. Debido a que algunos títulos de las canciones que se lanzan tienen un significado especial, muchos se preguntan en honor a quién, por qué lleva ese nombre o cuál su significado.

Recordemos que en diciembre de 2022, Arcángel lanzó “Sr. Santos”, en el que hace referencia a su difunto hermano Justin.

Si también eres de las personas que se está preguntando la razón del título de la canción, te lo contamos a continuación.

"Qué bien se siente hacer las cosas bien!", escribió en sus redes sociales el intérprete de "Hace mucho tiempo" (Foto: Arcángel / Instagram)

SIGNIFICADO DE “LA JUMPA”

“La Jumpa” es una colaboración entre el ‘Conejo malo’ y Arcángel. Si ya escuchaste la canción, de seguro te percataste que en todo el tema se menciona una sola vez: “Luka, step-back, la jumpa”, en la voz de Bad Bunny. Pero ¿qué significa realmente?

Resulta que dicho verso hace referencia al movimiento que realiza el basquetbolista Luka Dončić, que en términos deportivos significa “saltador que se abre tras un bloqueo”, de acuerdo con la Enciclopedia Urbana que consultó el portal Los 40.

Pero ¿por qué hace referencia a este jugador? La respuesta es simple, pues el intérprete de “Tití me preguntó” le tiene gran admiración, por eso no es la primera vez que el ‘Conejo malo’ crea un tema en su honor, ya que lo hizo con “25/8″, perteneciente a su disco “YHLQMDLG”. En cuyas letras dice: “Luka Dončić, no hay manera que yo falle”.

Bad Bunny es uno de los cantantes más queridos de la música urbana (Foto: AFP)

AUNQUE TIENE OTROS SIGNIFICADOS

Si estás pensando que “Jumpa” ha sido utilizada por primera vez en una canción, estás equivocado; si bien, no se usa tal cual, sino “jumpazo”, este significa “cometer un asesinato”, precisa la misma enciclopedia, consultada por dicho portal web.

Anuel AA no dudó en usarla en “Rifles rusos”: “Te doy un jumpazo en la cara o a ti te hago la doce de la Chanel”, menciona.

¿CÓMO SURGIÓ LA COLABORACIÓN ENTRE BAD BUNNY Y ARCÁNGEL?

Una vez que Bad Bunny terminó de crear su canción “La jumpa”, se la envió a Arcángel.

“Ya tenía el álbum terminado (…). Me envió la canción, la grabamos el mismo día y pasaron tres o cuatro días hasta que me la envió y él la escuchó”, contó Arcángel.

El cantante nació el 23 de diciembre de 1985 (Foto: Arcángel / Instagram)

LETRAS DE “LA JUMPA”

Ajá/ Yao/ Arcángel, pa’/ Once a—/ ¡Wuh-uh!

A ella no le gusta el reggaetón/ Pero le encanta cómo canta la sensación (Yeah)/ No fue mi intención (Yeah, yeah)/ Quedarme con to’a la atención/ Vivo en una mansión y no me sé ni la dirección (Oh my God)/ Está cabrón, muy cabrón/ Papi Arca, pídanme la bendición (Ah; ¡auh!), prra

Joder (Tío), mi casa es un hotel y se ve cabrona la vista (Hermoso)/ En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista (Wow)/ Imposible que falle esta combinación (No), de flow una ensalada mixta (Ajá)/ Palomo, no insista’, cuando se habla de grandeza no estás en la lista/ No, neverland/ Los desmonto como Legoland (Yap, yah)/ Y si yo te señalo los míos te los dan (Pa-pa-pa)/ Y vas pa’ dentro, pero de la van/ Del cuello pa’rriba hace mucho frío (Uy)/ Yo llego y cae nieve en el caserío (Yessir)/ Dejando sin regalo’ a estos malparíos’/ Santa Claus con la esencia del Grinch metío’ (Rrra)

Y yo la vi, anda con do’, la amiga me miró/ Al VIP se pegó, claro que sí, claro que entró/ Hola, mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer/ Hoy tú te va’ con una leyenda que no va a volver a nacer, no (Ey)

Y ya la vi, anda con do’, la amiga me miró/ Al VIP se pegó, claro que sí, claro que entró/ Hola, jaja, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer/ Aprovéchame hoy, que obliga’o no me vuelve’ a ver (Ey, ey)/ Tu baby quiere que la rompa (Bellaca), je/ Luka, stepback, la jumpa (Ey)/ Tú estás loco por vender el alma, pero ni el diablo te la compra (Jaja)/ Yo no tengo compe (Nah), pregúntaselo a tu compa (¡No!)/ To’ el mundo ya sabe, por eso Bad Bunny ni ronca (Amén)/

A mí me escuchan los abuelo’ y sus nietecito’ maleante’ (Prr)/ Tiradore’ y estudiante’, doctore’ y gánster’/ Naturale’ y con implante’, los adulto’ y los infante’/ En Barcelona y Alicante (Ey, ey), en Santurce y Almirante (¡Ey, ey, ey!)/ Cruzando la calle con los Beatle’/ Damian Lillard y otro buzzer beater (Prr)/ El que quiera, que me tire/ Otra cosa es que yo mire, nah, nah, nah, ja/ Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey/ Y este es otro juego que me voy no hitter (Huh)/ Vengo de PR, tierra de Clemente, a mí sin cojone’ me tienen to’ lo’ Jeter (Un mamabicho), ey/ Los hater’ no salen, yo nunca los veo en la calle, pa’ mí que ello’ viven en Twitter, ja, ey, okey

Estoy ocupado haciendo dinero/ So no tengo tiempo pa’ cuidar mis hijo’, que ninguno cobra más de lo que cobra la babysitter, jeje (Papi, vámono’ ya, quiero chingar)/ Okey, okey, dame un break, mami, ja (Ey)/ Te escupo la boca, te jalo el pelo/ Te doy con el bicho y con el lelo/ En el jet privado, un polvo en el cielo/ Hoy quiero una puta, una modelo, ey (Ay, ay)/ Ah, mami, chapéame, no me molesta, je/ Que despué' yo te voy a romper con el néctar (Ay-Ay)/ Y ya le di a los do’, la amiga repitió/ Wow, qué rico me lo mamó, en la boca de la otra se la echó/ Hola, jaja, mi nombre es Benito, un gusto, un placer/ Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer

Y yo la vi, anda con do’, la amiga me miró/ Al VIP se pegó, claro que sí, claro que entró/ Hola, mi nombre es Austin, un gusto, un placer/ Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer, no/ ¡Uh!/ Ejem, ejem, ejem, ejem/ Yeah (Wuh-wuh)/ Yeah-yeah-yeah-yeah/ Yeah-yeah-yeah-yeah, eh/ Oh (Probando)/ Señor Santos y el Señor Martínez once again (Wuh; yessir)/ El Fenómeno (¡Auh!)/ Arcángel, pa, je (Yessir)/ Ey, Bad Bunny, baby (EHXX The Professor)/ Bad Bunny, baby (It’s Flow Factory)/ Bad Bunny, baby/ Bad Bunny, baby (Ey)/ ¡Wuh-uh!/ Bad Bunny, baby, ey/ Bad Bunny, baby, ey/ Bad Bunny, baby, ba-ba-ba, bi-di-bam-bam-bum-bum