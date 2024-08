La temporada 2 de “House of the Dragon” (en español: “La Casa del Dragón”) se despidió de las pantallas el pasado 4 de agosto del 2024, con la emisión de su octavo episodio “The Queen Who Ever Was”. Así, tras dejar todo listo para un gran enfrentamiento en la próxima entrega, más de uno se pregunta cuándo sería el estreno de la temporada 3. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que se sabe al respecto. ¡Presta atención!

Vale precisar que el capítulo 02x08 de la serie de HBO nos dejó con grandes expectativas sobre el desarrollo de los personajes, pues vimos a soldados de todo Westeros preparándose para la guerra.

De esta manera, aunque no tuvimos alguna muerte espectacular o una escena de acción para enmarcar, los fanáticos ya nos preparamos para lo que se viene en la tercera entrega del show.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Si bien HBO ha confirmado la renovación de “House of the Dragon” para su próxima temporada 3, todavía no se ha revelado la fecha oficial de lanzamiento.

Lo cierto es que la producción de los nuevos episodios aún no ha comenzado y los integrantes del elenco no han adelantado que regresarán próximamente a los sets de grabación, por lo que el retorno del show podría tardar más de lo que nos gustaría a muchos.

Así, teniendo en cuenta que la primera entrega se emitió en el 2022 y la segunda se estrenó en el 2024, es probable que la tercera temporada de “La Casa del Dragón” se lance en algún momento del año 2026.

Debemos esperar hasta el 2026, aproximadamente, para saber qué pasará con la guerra entre los Verdes y los Negros en la temporada 3 de la serie “House of the Dragon” (Foto: HBO)

LA OTRA SERIE DE LA FRANQUICIA “GAME OF THRONES” QUE LLEGA ANTES DE LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Por fortuna, mientras esperamos los nuevos episodios, los fans de la franquicia “Game of Thrones” podremos disfrutar de otro spin-off titulado “Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”.

Esta serie llega a HBO en el 2025, así que tendremos en pantallas otra dosis del universo creado por George R.R. Martin muy pronto.

¿DE QUÉ TRATA “KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS: THE HEDGE KNIGHT”?

“Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” se basa en los libros “Tales of Dunk and Egg” de Martin y está protagonizada por los actores Peter Claffey y Dexter Sol Ansell.

De esta forma, conocemos las aventuras de “Dunk” (el futuro Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Duncan el Alto) y “Egg” (el futuro Rey Aegon V Targaryen), unos 90 años antes de los acontecimientos de las novelas originales de la saga “A Song of Ice and Fire”.