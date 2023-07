Salvador Zerboni es uno de los participantes de “Los 50″, el reality de Telemundo en el que medio centenar de celebridades compiten entre sí para llevarse el premio mayor de hasta $350.000. El actor mexicano aspira a ser el gran campeón, por lo que Mag te presenta los principales datos de su biografía y carrera.

Vale precisar que el show televisivo se estrena el 18 de julio de 2023, con un reparto integrado por varias exfiguras de realities como “Acapulco Shore” o “La casa de los famosos”. Así, las celebs Manelyk González, Juan Vidal, Dania Méndez y Rey Grupero son parte del elenco.

Ahora, es momento de averiguar más sobre una estrella de telenovelas que va por su revancha en los programas de convivencia.

1. ¿QUIÉN ES SALVADOR ZERBONI?

Salvador Zerboni es un actor mexicano reconocido por su trabajo en exitosas producciones, como “La reina del sur”, “Abismo de pasión” y “Quiero amarte”. Hizo su debut televisivo en 2005, cuando apareció en la serie chilena “Machos”.

2. DATOS PERSONALES DE SALVADOR ZERBONI

Nombre completo: Salvatore García de León Zerboni

Fecha de nacimiento: 3 de mayo de 1979

Signo zodiacal: Tauro

Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 44 años

Ocupación: Actor

Años activo: desde 2005

Instagram: @ZalvadorZerboni

La celebridad tiene gran experiencia en realities (Foto: Salvador Zerboni / Instagram)

3. LA FAMILIA DE SALVADOR ZERBONI

El intérprete es el hijo del matrimonio de Salvador García de León y Ana Martha Zerboni Chávez. Además, se sabe que tiene una hermana llamada Ana Jessica.

4. ¿DÓNDE ESTUDIÓ SALVADOR ZERBONI?

Salvador Zerboni estudió en los colegios Green Hills y CEYCA. Posteriormente, a los 15 años, empezó a asistir a una escuela militarizada de Virgina, Estado Unidos.

5. EL SALTO A LA FAMA DE SALVADOR ZERBONI

Su primer trabajo en México fue en la serie “RBD: la familia” (2007), donde interpretó a Daniel y compartió créditos con la exitosa agrupación RBD. Desde entonces, fue habitual verlo en pantalla.

6. LA VIDA AMOROSA DE SALVADOR ZERBONI

La prensa ha especulado mucho sobre la vida amorosa de Salvador Zerboni, pues ha sido relacionado con famosas como Fey, Livia Brito, Paty Cantú, Ivonne Montero y Alejandra Guzmán. Sin embargo, él nunca se ha casado ni ha tenido hijos.

7. ¿CUÁL ES EL TRASTORNO QUE PADECE SALVADOR ZERBONI?

Durante una entrevista concedida al programa “El minuto que cambió mi destino” de Gustavo Adolfo Infante, el intérprete confesó que padece Trastorno Explosivo Intermitente. Esta es una condición que “supone episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas, agresivas y violentas”, según el portal Mayo Clinic.

“Desde muy niño tenía muchos problemas de conducta, llegó un momento en el que mi madre no sabía si yo era un niño malo porque no entendía qué me pasaba (...) Es como una dualidad del hemisferio norte del cerebro, donde vienen los sentimientos, es muy sensible ante ciertas cosas, tienes varios detonadores, en mi caso es mucho la injusticia”, manifestó el artista.

8. LA EXPERIENCIA EN REALITIES DE SALVADOR ZERBONI

El mexicano ha participado en los realities “Reto 4 elementos: Naturaleza extrema”, “Reto 4 elementos: La Liga Extrema” y “La casa de los famosos 2”, donde quedó como subcampeón detrás de Ivonne Montero.

En este último show, mostró su disgusto al ser derrotado, por lo que fue tildado de “mal perdedor” a través de las redes sociales.

Salvador Zerboni y Laura Bozzo dentro de "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

9. LA CARRERA ACTORAL DE SALVADOR ZERBONI

Las películas de Salvador Zerboni

2019: “Guadalupe Reyes” como Bobby

2018: “El boxeador20″ como Enrique (Manager)

2008: “Rudo y Cursi” como Jorge W

Las series y telenovelas de Salvador Zerboni

2021-2022: “Parientes a la fuerza” como Juancho Hernández

2020: “Vecinos” como Manolo

2019: “Decisiones: Unos ganan, otros pierden” como Manuel

2018: “¡Ay Güey!” como José “Pepe”

2017: “El bienamado” como Jairo Portela

2015-2016: “A que no me dejas” como Leonel Madrigal

2015: “Azul Violeta” como Darío

2014: “Los héroes del norte”

2013-2014: “Quiero amarte” como Horacio Espinoza

2013: “Libre para amarte” como Norberto

2012: “Abismo de pasión” como Gabino Mendoza

2011: “La Mariposa” como Bill Smith

2011: “La reina del sur” como Ramiro Vargas “El Ratas”

2010: “Capadocia” como Jordi

2009: “El Pantera” como Gabriel “El Ángel de la Muerte”

2007-2008: “Lola, érase una vez” como Gonzalo Iglesias

2007: “RBD, la familia” como Daniel

2005: “Decisiones” como Javier

2005: “Machos” como Esteban

10. FOTOS DE SALVADOR ZERBONI

La celebridad se luce en un día de descanso (Foto: Salvador Zerboni / Instagram)

El actor en una de las instantáneas que compartió a través de sus redes sociales (Foto: Salvador Zerboni / Instagram)

El artista goza de gran popularidad en su país de origen (Foto: Salvador Zerboni / Instagram)

Recuerda que puedes encontrar más notas sobre realities y el mundo del entretenimiento en mi perfil. Previamente, he escrito sobre “La Casa de los Famosos México” y temas relacionados. Solo debes entrar a mag.elcomercio.pe/autor/carla-ocana. ¡Gracias por visitarnos hoy!