Tomy Aguilera se ha sumado al elenco de “La promesa” con el personaje de Antonio de Carvajal y Cifuentes, un joven del pasado de Martina, con quien se dio un beso. En su aparición en la mansión, se han notado sus intenciones: robarse el corazón del personaje de Amparo Piñero; incluso ya tiene la venia de los marqueses de Luján.

Junto a Javier Collado y Cristina Fernández-Pintado, quienes interpretan a Fernando y Margarita, respectivamente, Aguilera ha llamado la atención del público. Aquí te contamos más detalles de su biografía y trayectoria: te sorprenderá su gran preparación como actor y sus anteriores trabajos.

1. DATOS PERSONALES DE TOMY AGUILERA

Nombre de nacimiento: Tomy Aguilera

Nombre artístico: Tomy Aguilera

Lugar de nacimiento: Madrid, España

Nacionalidad: Español

Cumpleaños: 9 de julio

Año de nacimiento: 1998

Edad: 25 años

Instagram: @tomy_aguilera

2. ¿QUIÉN ES TOMY AGUILERA?

Tomy Aguilera es un actor español con una carrera que ha empezado a consolidarse en la televisión. El intérprete de 25 años se ha sumado al elenco de “La promesa”, una de las producciones televisivas más exitosas de su país en 2023.

3. SUS ESTUDIOS

La formación de Tomy Aguilera ha estado marcada por el teatro. Entre su prolífica preparación, destacan la Escuela de Cristina Rota, el Guildhall School of Music and Drama, la Sorbona de París, la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq, entre otros. Se ha especializado en teatro corporal, clown, etc.

Además, se graduó en Estudios Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con un erasmus en Historia Contemporánea de la Universidad de Paris 1 Pantheón-Sorbonne.

El actor frente a una cámara (Foto: Tomy Aguilera / Instagram)

4. UNA CARRERA EN ASCENSO

El actor Tomy Aguilera saltó a la fama en la televisión con la serie “SKAM”. Su carrera también lo llevó al cine, con la película “Por los pelos” de Nacho G. Velilla y, en 2021, fue convocado para formar parte del elenco de “Bienvenidos a Edén”, la producción de Belinda para Netflix.

5. SU PAREJA

No se sabe quién es la pareja de Tomy Aguilar. El actor no ha revelado ese detalle de su vida privada en las entrevistas que ha dado ni en sus cuentas en redes sociales. El joven intérprete mantiene en reserva ese detalle.

6. SUS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES

Tomy Aguilar tiene una cuenta oficial en Instagram con más de 158 mil seguidores. En dicha red social, comparte fotografías de su trabajo en la industria del entretenimiento, así como algunas actividades que realiza con amigos y familiares. Desde 2015, solo tiene 50 publicaciones.

La celebridad en una instantánea en blanco y negro (Foto: Tomy Aguilera / Instagram)

7. INCURSIÓN EN LA MÚSICA

El intérprete Tomy Aguilar también incursionó en la música con el sencillo “Ponme otra copa”, junto a Cobas y Sone, en 2020. Es la única iniciativa en este rubro, pero no se destaca que, más adelante, retome esta arista de su perfil.

8. FOTOS DE TOMY AGUILERA EN INSTAGRAM

El intérprete en una cama, durante un rodaje (Foto: Tomy Aguilera / Instagram)

La joven celebridad en una escena (Foto: Tomy Aguilera / Instagram)