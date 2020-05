Yo nunca es de lo más requerido en Netflix. La serie nos presenta a Devi una adolescente indio-estadounidense que, tras sufrir la muerte de su padre, decide cambiar su estatus social y ser popular en el instituto. Eso incluye conquistar a Paxton, el chico más famoso de la secundaria, interpretado por Darren Barnet.

Y, al igual que en la serie de Netflix, Darren Barnet aumentó su popularidad exponencialmente en la vida real. Aquí te contamos un poco más sobre este joven actor que no es un rostro nuevo en la industria televisiva estadounidense.

NO COMENZÓ EN LA TV

Darren Barnet tiene 29 años (nació el 27 de abril de 1991), pero no fue hasta hace 3 que decidió incursionar en TV. De hecho, antes de involucrarse en la pantalla chica, el protagonista de Yo nunca comenzó a actuar en varios cortos en la década de los 2010.

Recién en 2016 consiguió su primer papel televisivo en la serie Loosely Exactly Nicole. Luego de ello, un año después para ser exactos, saltó a la palestra como el joven Jack Pearson en el famoso drama estadounidense, This is Us. En 2018 se convirtió en Hot Seth en la ficción de TV Turnt, y ahora, como Paxton en Yo nunca, parece que el camino de Barnet será solo ascendente.

ESTO COMPARTEN DARREN Y PAXTON

Darren Barnet guarda gran similitud con su personaje de ficción en Yo nunca pues ambos son mitad japoneses. Su madre es japonesa, y de hecho domina el idioma de dicho país pues solía hablarlo con su abuela. El personaje de Paxton no estaba pensado como mitad asiático, pero cuando los productores vieron a Darren Barnet hablar en japonés en el set, decidieron incluir esa característica en el chico popular de Yo nunca.

FANÁTICO DE LOS IDIOMAS

Darren Barnet tiene una gran fascinación por aprender idiomas nuevos. Así, además de japonés e inglés, el joven actor puede hablar francés y español y, de hecho, el aprender nuevos idiomas y dialectos es una rutina que ha incorporado a su carrera como.

“Me encanta hacer imitaciones de actores y gente que escucho en la calle”, dice el protagonista de Yo nunca.

CON ALMA HIP-HOP

Además de actuar y aprender nuevos idiomas, otra de las pasiones de Darren Barnet es la música. Y esa inquietud le viene de familia. “Mi padre era un tipo muy musical, al igual que mi abuelo, y crecí escribiendo poesía, disfrutaba escribiendo poesía que rimase. Comencé a escribir hip hop a una edad muy temprana y fue una transición natural. Creo que tengo el ritmo de mi abuelo y mi padre, seguro”, cuenta.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “YO NUNCA”?

Al final de la primera entrega, Devi se arrepiente de escapar de casa y de no acompañar a su familia a arrojar las cenizas de su padre al mar y luego de reconciliarse con sus mejores amigas, les da el alcance a su madre y su prima Kamala.

Cuando vuelve de la playa se da cuenta que Ben sigue esperándola, así que entra a su auto y le da un beso. Mientras eso sucede, Paxton parece cambiar de opinión respecto a estar alejado de Devi, por lo que la busca en su casa y al no encontrarla le deja un mensaje de voz. ¿Qué hará la protagonista de “Yo nunca” cuando lo escuche?

¿Nalini insistirá en vender la casa y volver a la India? ¿Kamala seguirá con los planes de matrimonio? ¿Devi logrará entrar a la universidad que desea? ¿Existirá un triángulo amoroso entre Paxton, Devi y Ben? ¿Qué pasará con la familia Vishwakumar? Son algunas de las preguntas que la segunda temporada debe responder.

ACTORES Y PERSONAJES DE “YO NUNCA” 2

Si bien el gigante del streaming no ha confirmado que actores formarán parte del elenco de los nuevos episodios, pero es claro que la mayoría volverá. Esto incluye a los que interpretan a Devi, Ben, Eleanor, Fabiola y Paxton.

Maitreyi Ramakrishnan como Devi Vishwakumar

Poorna Jagannathan como Nalini Vishwakumar

Richa Moorjani como Kamala

Ramona Young como Eleanor

Benjamin Norris como Trent

Jaren Lewison como Ben Gross

Darren Barnet como Paxton Hall-Yoshida

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “YO NUNCA”?

La segunda temporada de “Yo nunca” aún no tiene fecha de estreno, pero es probable que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming a fines del 2021 o incluso en el 2022, debido a la pandemia del coronavirus.

¿”YO NUNCA” SE BASA EN HECHOS REALES?

Aunque no se trata de una serie autobiográfica “Yo nunca” podría ser la historia de Mindy Kaling, ya que tal como lo señaló la guionista, la ficción pretende mostrar otra cara de los estudiantes aplicados: “Los nerds no son solo los marginados y los callados. Somos ambiciosos, a veces tenemos personalidades desagradables, queremos tener sexo y sueños como todos los demás niños”.

Todo empezó cuando el ejecutivo de Netflix Brooke Kessler encargó el proyecto a Kaling, quien reclutó a su amiga Lang Fisher. “Al escribir sobre adolescentes, quería a alguien que estuviera muy interesado en eso y tuviera mucha experiencia viendo esos programas. Ella aprovechó la oportunidad. A partir de ahí, contraté a un personal muy joven y diverso y luego todos profundizamos en nuestra infancia. Fue como hacer un poco de terapia todos los días", dijo Kaling a Vulture.

“Mindy y yo éramos una especie de nerds en la escuela secundaria, pero teníamos estas personalidades gigantes, así que creamos este personaje para tener confianza y una gran personalidad. Se supone que cada episodio se adapta a algo que estas chicas quieren y a los sueños de tener una experiencia adolescente normal”, agregó.





