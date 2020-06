A veces caemos en el error de pensar que algunas tareas caseras son muy fáciles cuando, en cuestión de segundos, nos pueden salir mal. Freír, tostar o guisar algo son algunas de ellas. Si eres de los que sufren cuando se pega la comida a la sartén, atención al truco que te traemos.

Con este método, no volverás a tener que fregar arroz pegado en las sartenes de tu cocina nunca más. Solo necesitarás seguir estas recomendaciones que son supersencillas. La elección queda en tus manos. A continuación te mostramos los pasos que debes seguir para llevar a cabo este truco. ¡No te lo pierdas!

Lava tu sartén antes de usarla

Puede parece un poco obvio, pero a veces el tiempo nos juega en contra. Asegúrate de eliminar el polvo y las impurezas que pueden acumular tus sartenes en los gabinetes de tu cocina, sin importar si es nueva o ya la has usado. Recuerda que mientras más limpia esté mejor se cocinarán los alimentos.

Evita estropear tu sartén con fuego alto

Cocinar a fuego alto no significa cocinar más rápido. Con ello lo único que conseguirás es que tu sartén acorte su tiempo de vida y que tus comidas queden pegadas a la sartén. Acostúmbrate a cocinar a temperaturas media baja, así podrás cerciorarte que tus comidas puedan cocinarse perfectamente.

A menos que sea estrictamente necesario cocinar a fuego alto, primero deberás precalentar tu sartén a fuego bajo-medio durante algunos minutos y cuando la superficie del recipiente ya esté caliente podrás subir el fuego. De esta manera tu sartén y tus comidas no sufrirán tanto y así te durarán más.

Nunca cocines sin al menos un poco de aceite

Antes de empezar a calentar la sartén es recomendable que la mojes al menos con unas gotitas de aceite vegetal o de oliva. Hasta se puede colocar un poco de mantequilla en barra y esperar a que se derrita, de esta manera ayudarás bastante a que tus comidas eviten pegarse a la superficie de tu sartén.

Espera a que tu sartén enfríe antes de lavarla

Dejar la sartén en remojo después de cocinar puede parecer una acción acertada si nuestro fin es evitar que la comida o el aceite se queden pegados. Pero hacerlo repetidamente podría dañar nuestros utensilios de cocina y obligarnos a renovarlos con más frecuencia.

TRUCOS DE COCINA QUE TE AYUDARÁN A AHORRAR

Evita las verduras ya cortadas

Ser un poco perezoso en la cocina suele salir caro, así que a la hora de ahorrar lo primero es tener un cuchillo y demostrarte a ti mismo que eres capaz de cortar esa cebolla o zanahoria. No te harás millonario, pero si practicas mucho eso del corte puede que te ahorres algunos centavos para un gustito.

Nada de desechar verduras y frutas: cremas y batidos

Aquí no se desperdicia nada, como diría la abuela, y más si queremos ahorrar. Las frutas y verduras que estén un poco marchitas pueden tener una segunda vida en forma de sustanciosas cremas y refrescantes batidos. ¿Un plátano mustio? A la batidora con un yogur y tenemos un delicioso batido.

Haz caldos

No sólo como ingrediente para otras preparaciones, sino para improvisar una sopa salvadora. Comprarlo hecho no siempre es buena idea. Pon un día la olla y preparar unos litros de caldo para, de paso, aprovechar algunas de esas verduras que ya no están para aguantar más tiempo.

6 trucos para cocinar mejor la pasta

6 consejos para cocinar mejor la pasta y no se pegue

El truco para que el arroz no se pegue a la olla

Arroz blanco, el truco infalible para que no se pegue a la olla

El truco para que los huevos estrellados te queden perfectos

¿Cómo hacer unos huevos estrellados perfectos y sin aceite?: conoce el truco de la preparación

El truco para hacer papas fritas crujientes

Papas fritas crujientes, ¿cuál es el truco para que queden perfectas?