Debido al aislamiento social obligatorio que se viene acatando a causa del nuevo coronavirus, que se inició el pasado 16 de marzo y se extendió hasta el 24 de mayo, las familias que resultaron afectadas económicamente están a la espera de saber si estarán incluidas en la lista oficial del Bono Familiar Universal que dispuso el Gobierno para que puedan afrontar esta crisis.

Por el momento, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dio a conocer que ya aprobó la primera lista oficial de beneficiarios del Bono Familiar para el sector rural y que solamente faltaría saber las pautas para el cobro respectivo.

Del mismo modo se supo que también ya salió el padrón del primer grupo de hogares beneficiarios del ámbito urbano que recibirá el subsidio, cuya entrega se iniciará esta semana bajo ciertos criterios, considerando que aún estamos en cuarentena.

Pese a dichos anuncios, la ciudadanía se encuentra a la espera de que por fin se habilite la web para realizar la consulta y saber si están incluidos en las listas.

Como se sabe, el monto de 760 soles está dirigido a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, trabajadores independientes y familias rurales. Cabe precisar que, el Bono Familiar Universal complementa a los otros subsidios que se vienen entregando desde abril como parte de las medidas dispuestas por el estado de emergencia a causa de COVID-19.

BONO FAMILIAR UNIVERSAL: PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL SECTOR RURAL

El Midis aprobó el padrón del primer grupo de hogares beneficiarios en el ámbito rural del Bono Familiar Universal de 760 soles, autorizado por el Decreto de Urgencia N° 052-2020. Dicha resolución precisa que el padrón fue elaborado y administrado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Asimismo, determinó y designó a los responsables de los hogares beneficiarios para el cobro del subsidio monetario. Esta designación fue a través de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo -que entrega pensiones no contributivas a personas con discapacidad severa en situación de pobreza- de acuerdo con “los criterios que proporcione la Dirección General de Focalización e Información Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”.

¿CÓMO SERÁ EL PAGO EN ZONAS RURALES?

Si bien el Midis dispuso que el pago del Bono Familiar Universal se realice vía banca digital y por aplicativos de celulares, en las zonas rurales, donde el acceso a Internet en limitado, las modalidades de cobro serán diferentes.

1. Depósito en cuenta

Banco de la Nación

Banco de Crédito BCP

Interbank

Caja Arequipa

Caja del Santa

Caja Huancayo

Caja Los Andes

Caja Raíz

Financiera Compartamos

2. Banca celular

Cajeros automáticos MultiRed del Banco de la Nación

3. Giro en ventanilla

BBVA Banco Continental

Interbank

Banco de Comercio

Caja Metropolitana

Caja del Santa

Caja Raíz

4. Distribución directa

Vehículos de empresas transportadoras de valores (ETV). Esta última modalidad ya se utiliza de manera periódica en el pago de los subsidios económicos de otros programas sociales que gestiona el Midis.

BONO FAMILIAR UNIVERSAL: PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL SECTOR URBANO

Para la conformación de la primera lista, el Ministerio de Trabajo consideró los siguientes criterios:

Ninguno de sus miembros tenga un ingreso superior a S/3.000 mensuales de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y de la Sunat.

No reciba una transferencia monetaria de los programas sociales JUNTOS, Pensión 65, Contigo o cualquiera de los bonos que entrega el Gobierno.

¿CÓMO SERÁ EL PAGO?

El pago se realiza vía banca digital y por aplicativos de celulares, de manera que las personas beneficiadas con el subsidio ya no tengan que ir al banco, sino que puedan cobrarlo a través de cajeros o agentes.

La aplicación Tunki del Interbank, será uno de esos nuevos métodos de pago. Sin embargo, en las regiones donde no haya una agencia de Interbank, a través del aplicativo, se podrá cobrar en cajeros Global Net.

Para este nuevo depósito, se habilitó cuatro nuevas modalidades de cobro:

1. Depósito en cuenta

Se deposita el dinero en una entidad bancaria y podrás cobrar el monto en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

2. Billetera Tunki de Interbank

Se podrá retirar el bono en cualquier cajero Globalnet. También puedes descargar la aplicación o informarte en la página web tunki.com.pe.

3. Banca Celular del Banco de la Nación

Deberás completar los formularios con el nombre de tus padres, tu fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Te llegará un mensaje de texto al celular registrado. Digita el código enviado para validar tu número. Puedes registrar un correo electrónico de manera opcional. También podrás crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso.

Luego del registro, te llegará un SMS con una clave de ingreso a la banca celular del Banco de la Nación. Una vez dentro podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario.

Recuerda que tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired del Banco de la Nación.

4. Giro en ventanilla

Podrás escoger el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a midis.gob.pe.

SI NO SALGO EN EL PADRÓN, ¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME PARA SOLICITAR BONO?

Si bien todavía no está habilitada la plataforma donde se recibirán las inscripciones, si en caso no figuras en el padrón podrás inscribirte siempre y cuando no hayas recibido ninguno de los anteriores subsidios que el Gobierno está entregando: Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural.

¿CÓMO VALIDARÁN LA INFORMACIÓN?

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) hará la validación de la información que consignan las personas. Para ello, realizará un cruce de datos del censo de los bonos que han sido atendidos y de la información de la entidad registral, para ver si este hogar está siendo atendido.

El plazo de validación debería durar 10 días hábiles, tal como lo establece la norma que formaliza el pago del bono familiar.

¿QUÉ PASA SI REGISTRO INFORMACIÓN FALSA EN LA PÁGINA DE INSCRIPCIÓN?

La viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Patricia Balbuena, señaló que para la entrega del Bono Familiar Universal abrirán una plataforma de información para que las personas puedan registrarse con el propósito de empadronar a los ciudadanos con necesidades.

“Dicha inscripción va a tener el valor de declaración jurada y si se encontrara falsedad en la información proporcionada, podrán ser denunciadas penalmente”, sostuvo.

Precisó que dicha plataforma se llevará la ciudadanía mediante una serie de canales, que incluirá los Tambos.

