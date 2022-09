Sin duda alguna, la piña fresca es un bocadillo delicioso y saludable, pero una vez cortada debemos consumirlo lo antes posible porque tiene muy poca vida útil. ¿Es una buena opción guardarlo en la nevera? ¿se puede dejar en un espacio fresco? Son algunas de las preguntas que se hacen miles de usuarios y aquí en MAG despejaremos estas dudas.

MIRA TAMBIÉN | Cómo podemos reutilizar las cajas de zapatos para almacenar objetos

Aunque no lo creas, la piña es una de las frutas más difíciles de conservar y más aún si ya está cortada, porque dudamos en dónde guardarlo para que dure por más tiempo.

En las siguientes líneas te decimos dónde debes hacerlo para que se mantenga fresca por varios días y así lo disfrutes a pleno.

La maduración de la piña

De acuerdo al portal Dorium, las piñas son una fruta no climatérica. ¿Qué significa esto? El proceso de maduración no sigue adelante después de ser recolectada. Pero esto no quiere decir que no se conserva bien, puesto que las enzimas que contienen hacen que se puedan digerir rápidamente.

¿Cuándo es lo recomendable comerlo? Una vez ya cortada para aprovechar todos los nutrientes. En el caso de que no lo hagas de inmediato, puedes guardarlo en la nevera para mantenerla fresca.

¿Cuál es la mejor opción para conservarla por mayor tiempo?

La mejor opción es conservarla dentro de la nevera. Eso sí, debe estar en trozos y forrado en papel film transparente. Dentro del frigorífico durará de dos a cuatro días como máximo.

Pasado este tiempo, tendrá un color más oscuro, un sabor insípido y, además, se “oxidará”. ¿Qué significa eso? Perderá algunos de sus nutrientes por los días en la nevera.

Un truco casero para conservarlo por más tiempo es mojar la piña con zumo de naranja o limón dentro del recipiente hermético donde lo vayas a guardar, así lo precisa el portal Dorium.

Síguenos en nuestras redes sociales: