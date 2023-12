El talco es un famoso polvo cuya finalidad es ser un antitranspirante y absorbente al momento de espolvorearlo en los pies, pero no solo tiene propiedades para mantener frescos y limpios estas partes del cuerpo humano, pues también favorece en la limpieza de diversos accesorios del hogar. Si estás interesado en descubrir este interesante truco casero, te lo contaré hoy en Mag.

En este caso, me enfocaré en los armarios. Estos grandes artículos de dormitorios habitualmente se usan para guardar diversas prendas (polos, camisas, pantalones, casacas, poleras, etc.), zapatos o ropa de cama; no obstante, de no realizarle una limpieza constante, son altas las probabilidades de que haya presencia de humedad o moho.

Ante el problema mencionado, este producto de origen mineral es el adecuado para solucionarlo de una manera sencilla y en cuestión de minutos. En mi caso, me funcionó perfectamente porque desapareció dicho inconveniente y mantiene mis aparadores con una buena fragancia. Ahora, te explicaré cómo debes aplicar el hack.

¿Cómo usar el talco para eliminar la humedad en el armario?

Será muy sencillo de ejecutarlo. Como primer paso, debes contar con talco -para pies o bebés- y deberás espolvorearlo en un recipiente plano (plato sería lo adecuado). En el caso no desees realizar lo anteriormente recomendado, puedes esparcir el polvo en las superficies estratégicas del armario como cajones u otras secciones, y listo.

Debes tener en consideración que lo recomendable sería reemplazar (de usar un plato) o limpiar los restos de talco de tu armario cada 2 semanas para que haya una mejor eficacia. Nada complicado, ¿verdad?

¿Por qué debes usar talco en tus corbatas?

Si tu corbata favorita presenta una mancha de aceite, coloca un poco de este producto sobre la imperfección y déjala que absorba durante unas horas. Tras ello, sacude bien para eliminar todos los restos posibles o también puedes usar un cepillo. En el caso de que no haya desaparecido la mancha, puedes repetir este proceso unas cuantas veces más.

