Tener gatos como mascotas son una gran opción para miles de familias, pues se caracterizan por ser independientes. Pese a ello, estos animales pueden estar propensos a pulgas y toma tiempo en eliminarlas. ¿Este problema está afectando a tu engreído? No te preocupes porque en Mag te mostraré un truco casero que lo solucionará.

Son diversos factores que permiten la aparición de estos insectos en tu mascota felina, pero los principales están relacionados al mal aseo o que haya estado en contacto con otro gato que posee esta plaga.

Ante la situación mencionada, es seguro que recurras a comprar remedios o shampoos que eliminen las pulgas lo más rápido posible, pero significa un gasto extra a tu bolsillo. En ese caso, aplica este hack que ahorrará tu dinero con solo usar una fruta muy conocida.

¿Cómo eliminar las pulgas de tus gatos?

Necesitarás una naranja, medio litro de agua y un envase para líquido tal como un frasco con pulverizador. Con estos utensilios prepararás un remedio casero de forma sencilla y rápida.

Coloca la cantidad de agua recomendada en una olla y, acto seguido, retira la cáscara de la naranja. Los gajos de este cítrico puedes comerlos, realizar un zumo o preparar una ensalada de frutas. Hierve el agua. Cuando visualices que el líquido está calentando, inserta la corteza de este fruto a la cacerola y deja que actúe por un máximo de 5 minutos. Cumplido ese tiempo, retira la olla del fuego y espera un aproximado de 15 minutos hasta que se enfríe. Cuela la sustancia preparada, viértelo en el frasco con pulverizador y listo.

TRUCOS CASEROS |Cuando tu gasto se esté rascando su cuerpo, probablemente es por presencia de pulgas. (Foto: Pixabay)

De realizarlo correctamente, puedes rociar este remedio en la cama de tu felino o en los sitios que mayormente frecuenta, pues las pulgas no toleran el olor a naranja y notarás que desaparecerán.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre cuidado de tus animales sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿La naranja es dañina para mi gato?

Pese a que los veterinarios recomiendan que los gatos no deben comer cítricos, el aromatizador de naranja no es peligroso porque solo será un ambientador para eliminar la presencia de pulgas. Eso sí, debes tener precaución de que no ingiera este líquido.