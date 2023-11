Un segundo de descuido puede arruinar nuestra experiencia en la cocina, más aún si estamos con el tiempo justo. A quién no le ha pasado que volteó para responder una llamada o a algún familiar que necesitaba ayuda y vio cómo el contenido de la olla se derramó manchando la estufa. Eso no es todo, pues también puede pasar que el agua hirviendo empiece a salpicar y nos quememos. Para que esto no te vuelva a ocurrir existe un gran truco casero que hoy te explico y para el que necesitarás una gota de aceite.

Cuando el líquido llega a ebullición es el momento ideal para preparar alimentos como pastas, patatas o huevos, pero si no le prestamos atención a la cacerola, este empieza a saltar y salpicar la encimera debido a las burbujas que se crean en el interior.

Si bien una reacción inmediata puede ser reducir la potencia de la cocina o apagarla cuando vemos que el agua está derramándose, hay quienes también usan los cucharones de madera como elemento de ‘estabilidad’ entre la olla y los líquidos en hervor en su interior; meten un cubito de hielo a la olla, entre otros.

El truco de la gota de aceite para evitar derrames

Si bien todos son efectivos, hoy te traigo otra alternativa que consiste en echar una gota de aceite (el de tu preferencia) en un trozo de papel de cocina y pasarlo por el borde de la olla.

Para muchos, este es el producto más efectivo para controlar el desborde del agua de cocción. Si te preguntas por qué, pues es por algo que aprendimos en el colegio: el aceite y el agua se repelen.

Este ingrediente grasoso actuará como barrera para el líquido, el mismo que no saltará ni salpicará tu cocina. Cuando las burbujas suban se van a encontrar con el aceite y no ocurrirán accidentes.

