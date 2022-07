Muchas personas tienen en sus casas mesas de cristal, aunque no todos le dedican los cuidados suficientes para que se mantengan limpias. En la siguiente nota te compartimos seis trucos caseros fáciles para que lo apliques.

Las mesas de cristal se han convertido en las preferidas por muchas familias, ya sea por su aspecto juvenil, o porque se adaptan a casas pequeñas y grandes. Sin embargo, a diferencia de las mesas de madera, suelen ser difíciles de limpiar.

Si tienes niños en el hogar, sobre todo, es probable que las ensucien con sus manos o al derramar algún líquido por casualidad. Otro de los problemas es que ese tipo de mesas atrae polvo y, si no se tiene los cuidados pertinentes, pueden aparecer ácaros.

La buena noticia es que existen trucos fáciles para limpiar tus mesas de cristal sin que emplees mucho tiempo y aquí te lo pasamos a detallar.

Los materiales para limpiar mesas de cristal

Para eliminar la suciedad y el polvo que hay en las mesas existen alternativas como el jabón líquido, agua destilada, papel periódico, entre otros, como resalta Mejor con Salud.

1. Una bola de papel periódico

Es el truco más fácil que podemos emplear para limpiar una mesa de cristal en el menor tiempo posible. Utiliza un papel periódico, conviértelo en una bola y pásalo sobre la superficie. Es mejor que te inclines por este material antes que las toallas de papel, pues puedes ver sus restos desparramados.

2. Agua destilada

No utilices agua del caño, sino agua destilada para este procedimiento. Remójalo en un trapo y limpia la superficie del mueble. No dejará ninguna marca, debido a que no contiene minerales.

3. Pocas gotas de jabón

Aplica solo unas cuantas gotas de jabón para limpiar la mesa de cristal con un trapo. No exageres en la cantidad, pues corres el riesgo que se forme mucha espuma y la superficie termine con marcas.

4. Vinagre blanco y agua

El vinagre blanco no solo hará que tu mesa de cristal esté desinfectada, sino que luzca reluciente. Mezcla el vinagre con un poco de agua en un recipiente. Luego, humedece un paño con la solución y frota la mesa.

5. Alcohol

Si lo que quieres es eliminar las huelas que dejaron tus niños sobre la superficie de la mesa, debes diluir un poco de alcohol en agua y limpia la mesa con papel periódico o un paño.

6. Pasta dental

Utiliza una pequeña cantidad de pasta dentífrica y realiza movimientos circulares sobre la superficie de la mesa. Luego agrega agua y púlelo con un paño o trapo seco.

