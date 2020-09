Somos lo que comemos y una correcta alimentación puede transformar el cuerpo por fuera y por dentro. A esto se suma el deporte como estilo de vida o para cumplir un objetivo en particular como mejorar el rendimiento, perder grasa o ganar masa muscular. Es aquí donde aparecen los suplementos o batidos que muchos consumen para tener más energía.

Estas bebidas consisten en una proteína en polvo mezclada con agua u otros líquidos como leche y que son muy populares entre los deportistas, personas que por restricciones alimentarias no pueden llegar a la dosis diaria recomendada de proteínas o quienes buscan sustituir por proteínas vegetales otros alimentos como la carne o los lácteos.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

Los batidos de proteínas vegetales se convierten en una gran dosis de proteínas que se pueden consumir como un pre o post entrenamiento, buscando siempre una alimentación equilibrada , teniendo en cuenta el estado de salud y siguiendo los consejos de un nutricionista para mezclarlo con avena o quinoa para obtener una mayor fuente de nutrientes.

“Estamos convencidos de que una correcta alimentación influye positivamente en la salud y estado de ánimo. La proteína vegetal en comparación con otras de origen animal aporta fibra, es mucho más fácil de digerir; además de contener minerales como el calcio, hierro, magnesio, fósforo y vitaminas del complejo B, C y E y su balance de aminoácidos, que nos ayudan a mantener una buena salud, un sistema inmune fuerte, así como completar nuestra alimentación”, explicó a Mag Mónica León-Velarde, CEO de Ecoland, marca peruana de proteínas vegetales a base de insumos andinos como como tarwi, cañihua, camu camu, hoja de coca, yacón, aguaymanto, entre otros.

Si bien hay algunas proteínas que al consumirlas en dosis superiores a las indicadas pueden ocasionar dolores de cabeza hasta problemas renales, entre otros, “las proteínas vegetales no poseen contraindicaciones y pueden ser ingeridas diariamente, pero si la persona tiene un objetivo específico debe recurrir a un profesional en nutrición”, agrega la experta.

Los batidos de proteínas son un tipo de suplementos que se utilizan para aumentar la ingesta proteica en la dieta del deportista. (Foto: @mundo.ecoland / Instagram)

Al momento de elegir el producto hay que evitar los que contengan endulzantes como azúcar, lecitina de soja y otros aditivos como la goma xantana, que puede tener efecto laxante e irritar. Y es que, como cualquier otro suplemento nutricional, se debe consultar con un nutricionista antes de consumirse.

“En el caso de los deportistas es importante tener un buen equilibrio tanto de micronutrientes, vitaminas y minerales (porque son los que más se pierden en la transpiración) y por otro lado las proteínas. Mientras que una persona no deportista consume aproximadamente un gramo de proteína por kilo de peso - por ejemplo si pesa 52, tiene que consumir 52 gramos de proteína-, un deportista puede duplicar esa cantidad porque su requerimiento es mayor. Muchas veces es complicado poder completar las proteínas con alimentos naturales como pollo, carne, etc. En una persona vegetariana las opciones disminuyen y no va a poder cubrir con semillas, leguminosas y va a necesitar un complemento a su alimentación. En ese sentido, los batidos de proteínas vegetales son indispensables para cumplir su requerimiento. Depende de su entrenamiento, pero recomiendo tomar luego de realizarlo. En caso de un fondista puede ser como complemento de su desayuno o cena”, explicó a Mag la especialista en nutrición, Lic. Claudia Agüero Moscoso.

¿Cómo consumirlas?

Las proteínas vegetales dentro de tu dieta ayudarán a tener un mejor rendimiento deportivo y a perder peso. Se pueden tomar como un snack, para un pre o post entrenamiento; entonces, en qué momento consumirlo?

En el almuerzo: es un buen momento para tomar un batido de proteínas que aporte el contenido extra necesario para mantener el músculo en perfectas condiciones.

es un buen momento para tomar un batido de proteínas que aporte el contenido extra necesario para mantener el músculo en perfectas condiciones. Antes de entrenar: es recomendable cuando vas a hacer ejercicios de fuerza y así seguras tener los nutrientes necesarios durante el entrenamiento.

es recomendable cuando vas a hacer ejercicios de fuerza y así seguras tener los nutrientes necesarios durante el entrenamiento. Después de entrenar: tras el desgaste, el músculo ha agotado todas sus reservas de energía en forma de glucógeno, por lo que necesita nuevos nutrientes. Así ayudarás a reconstruir los tejidos musculares dañados por el trabajo realizado.

Aquí te dejamos esta sencilla receta a cargo de Valentina Rocca - Healthy Chef para que la prepares en casa y aproveches sus beneficios.

Batido saludable

No solo ayudará a regenerar los músculos luego del entrenamiento, sino que se convierte en un delicioso aperitivo.

Ingredientes:

1 sachet o 2 cucharadas de Quino Slender vainilla

1 taza de leche de coco

1 taza de arándanos fresco o congelados

1 ramita de menta.

Preparación:

Poner todo en la licuadora y procesar. Disfrutar al momento.

