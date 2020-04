El Perú vive uno de sus peores momentos por el brote del COVID-19, también conocido popularmente como coronavirus por su familia de virus, que ha puesto al mundo en una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El presidente Martín Vizcarra decretó una cuarentena obligatoria para todos los ciudadanos provocando un esperado declive en la economía, ya que miles de negocios tuvieron que cerrar sus puertas ante esta disposición.

En pleno contexto de Emergencia nacional, el Gobierno peruano ha concentrado sus esfuerzos a brindar ayuda a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema y a los trabajadores independientes del país, como la entrega de dos bonos extraordinarios de S/.380, así como la suspensión del aporte obligatorio a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) correspondiente al mes de abril y mayo y el retiro de una parte de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los trabajadores, entre otras.

De la misma manera, también se aprobó el retiro de hasta S/.2000 del fondo de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) para que los trabajadores que no hayan aportado en los últimos 6 meses del año puedan valerse con sus familias al no estar en ninguna planilla laboral. Sin embargo, esto también llevó a todos a preguntarse qué pasaría con aquellos que si tuvieron un trabajo en el tiempo designado y ahora no podrían acceder a este beneficio.

Por ello, y siguiendo el Decreto de Urgencia Nº 038-2020, las misma Asociación de AFP se ha pronunciado para responder a la pregunta de la población y brindar el confort que necesitan para saber si pueden o no retirar este dinero de sus fondos si no aportaron en los últimos meses.

¿CÓMO SABER SI PUEDO RETIRAR 2000 SOLES DE MI AFP SI NO HE APORTADO LOS ÚLTIMOS MESES

Solo necesitas tu número de DNI para verificar si podrás retirar parte del fondo de tu AFP (Foto: Asociación de AFP)

La Asociación de AFP respondió esta pregunta en un reciente comunicado en Facebook junto a una comunicación en su página web oficial informando a la comunidad la fecha en donde estos afiliados que no han aportado a sus respectivas AFP podrán descubrir si se accede al retiro de los 2.000 soles o no. Además, brindaron una serie de información con los pasos a seguir a detalle para este trámite:

"Estimado afiliado: En cumplimiento del Decreto de Urgencia Nº 038-2020 y en apoyo a las medidas del gobierno para mitigar los efectos del COVID-19, informamos lo siguiente:

sábado 18 de abril , a partir del mediodía, los afiliados que no cuenten con aportes obligatorios en febrero de 2020 , podrán ingresar a la página Desde el, a partir del mediodía, los afiliados que, podrán ingresar a la página www.consultaretiroafp.pe , que habilitó la Asociación de AFP para que conozcas si accedes o no al retiro de hasta 2,000 soles de tus fondos de pensiones.

El lunes 20 de abril publicaremos un cronograma , de acuerdo al último dígito de tu DNI , para que solo los afiliados que no cuenten con aportes obligatorios en febrero de 2020 puedan registrar su solicitud para el retiro . El pago será en una sola armada, dentro de los 6 días hábiles de presentada tu solicitud.

Si eres un afiliado que no registra aporte en marzo de 2020 , podrás conocer si accedes o no al retiro en los primeros días de mayo , y desde el miércoles 6 de mayo ya podrás hacer tu solicitud de retiro de hasta 2,000 soles. El pago será en una sola armada, dentro de los 6 días hábiles de presentada tu solicitud.

Todo el proceso es virtual , por lo que no requieres acercarte a las oficinas de tu AFP , para así cuidar tu salud. En esta etapa hemos ampliado a tres minutos el tiempo para que puedas registrar tu solicitud de retiro, con toda tranquilidad, en , por lo que no requieres acercarte a las oficinas de tu, para así cuidar tu salud. En esta etapa hemos ampliado a tres minutos el tiempo para que puedas registrar tu solicitud de retiro, con toda tranquilidad, en www.consultaretiroafp.pe.

En otro esfuerzo para que retires tu dinero sin mayores problemas, los bancos Pichincha y Banbif se suman al BBVA, Interbank, BCP y Scotiabank . Si requieres datos de tus estados de cuenta, saldos, depósitos y otros de tu fondo de pensiones, por tu seguridad consulta con tu AFP debido a que se trata de información confidencial.

Si eres un afiliado que entra en suspensión perfecta de labores , podrás hacer tu solicitud de retiro de hasta 2,000 soles desde el jueves 30 de abril , de acuerdo a la información que brinde el Ministerio de Trabajo a tu AFP para estos casos. El pago será en una sola armada, dentro de los 6 días hábiles de presentada tu solicitud.

Si eres un afiliado que gana menos de 2,400 soles mensuales y tienes registrado aporte de febrero de 2020 , podrás hacer tu solicitud de retiro de hasta 2,000 soles a partir del jueves 21 de mayo . El pago será en dos armadas y en meses consecutivos, dentro de los 6 días hábiles de presentada tu solicitud.

Si eres un afiliado que gana menos de 2,400 soles mensuales y tienes registrado aporte de marzo de 2020 , podrás hacer tu solicitud de retiro de hasta 2,000 soles desde el viernes 5 de junio . El pago será en dos armadas y en meses consecutivos, dentro de los 6 días hábiles de presentada tu solicitud.

Para más información sobre el proceso de registro de solicitudes, puedes llamarnos, de 8 a.m. a 5 p.m., a los teléfonos 948208656, 963829899, 992868089 o 951216252. Además, puedes escribirnos a consultaretiroafp@asociacionafp.com.pe

Además, la Asociación de AFP aseguró que ninguna de ellas cobra comisión o dinero extra por hacer estas operaciones, asegurando que harán todo lo posible por beneficiar al ciudadano en esta época de emergencia.

¿CÓMO SABER A QUÉ AFP ESTOY APORTANDO?

Con el retiro de hasta S/2.000, los peruanos podrán afrontar la crisis frente al COVID-19 (Foto: Andina)

Si bien, la información está a la mano gracias a Internet, algunas personas desconocen o no recuerdan cuál de estas administradoras se afiliaron al momento de entrar en el ámbito laboral. Por ello, Andina ha dado detalles de algunas disposiciones que está proponiendo el Gobierno Central además de facilitar esta información a la ciudadanía.

Uno de ello es que se habilitó un enlace para que los ciudadanos puedan consultar de manera gratuita y online, desde una computadora, tablet o cualquier dispositivo móvil, en cuál AFP están inscritos, sus derechos como aportantes y también los deberes que estos tienen para sus respectivas agencias administrativas.

► DESCUBRE AQUÍ A QUÉ AFP ESTÁS AFILIADO

Una vez procesada la información, la página informará al consultante sobre el código de afiliación, el origen de afiliado, el tipo de trabajador si es independiente o dependiente, en cuál de las AFP está aportando, el tipo de comisión y la situación de afiliado.

Con esta información ya podrás saber cuál es el paso siguiente para los otros trámites que tengas una vez descubras cuál es tu AFP.

Página para consultar la afiliación a las AFP (Foto: Captura)

¿CÓMO SÉ CUÁNTO DINERO TENGO EN MI FONDO DE AFP?

Independientemente de si puede retirar o no el dinero acumulado en su AFP, es importante para el trabajador saber cuánto es lo que tiene ahorrado en ese fondo. Puedes hacerlo de tres maneras:

ESTADO DE CUENTA

La primera forma de saberlo es a través del estado de cuenta que te envía tu AFP cada cuatro meses a tu domicilio o de forma virtual a tu correo electrónico.

Si no lo recibes, debe llamar a tu AFP o acercarse a una de sus agencias para actualizar tus datos.

FORMA PRESENCIAL

Otra forma es acercándote a la agencia más cercana de tu AFP y pedir un informe detallado de todas tus aportaciones y movimientos desde que se afilió, así como cuotas y saldo acumulado.

Aprovechando que estás en una de sus oficinas puedes solicitar que te envíen cada mes o el tiempo que elijas tu estado de cuenta a la dirección de tu correo electrónico.

POR INTERNET

La tercera manera de obtenerlo es ingresando al sitio web de la AFP y con una clave generada podrás ingresar y consultar - libre de costos - tus saldos y movimientos.

También puede descargar la aplicación de tu AFP y consultar su estado de cuenta.

Este último, es el que ahora estará disponible para el beneficio del retiro de hasta 2,000 soles de su fondo previsional, debido al Aislamiento social obligatorio por la que atraviesa el Perú debido al avance del coronavirus en territorio nacional.

