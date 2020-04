Como se sabe el Servicio se Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), se encuentra entregando una ayuda económica ante la pandemia de coronavirus. Este aporte a los ciudadanos es conocido como “Pagos por impacto económico” y ha venido presentando retrasos para apoyar a los “no declarantes” de impuestos. Por eso la agencia tributaria y el Departamento del Tesoro han implementado un nuevo mecanismo para estos casos.

Usualmente los “no declarantes” de impuestos en Estados Unidos son personas de bajos ingresos. Como el gobierno norteamericano busca entregar los Pagos por impacto económico con la mayor celeridad posible —debido a la crisis que la pandemia de COVID-19 arrastra tras de sí— ha implementado una herramienta para que estas personas tengan la oportunidad de registrar sus datos y acelerar el proceso.

Esta página del IRS ha sido pensada para que la usen ciudadanos estadounidenses elegibles o residentes permanentes que tuvieron ingresos brutos que no superaron los US$12.200 en 2019. En el caso de las parejas se estima que ambos no cónyuges no lograran superar los US$24.400 para el mismo año. Sin embargo, también está enfocada en otros perfiles como:

Personas a las que no se les exigió presentar una declaración de impuestos federales a la renta en para 2019.

Personas que reciben una compensación por discapacidad para veteranos.

Quienes reciben beneficios para sobrevivientes del Departamento de Asuntos de Veteranos.

Este trámite virtual es completamente gratuito. Para poder acceder a este beneficio es necesario ingresar a https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here. Actualmente solo hay la opción de hacer este proceso en este portal que se encuentra únicamente en inglés.

Una vez dentro de la página, hay que seleccionar el botón azul que dice “Non-Filers: Enter Payment Info Here” (“No declarantes: ingrese la información de pago aquí”, en español). Tras este paso, la página pedirá información básica al solicitante para poder confirmar la elegibilidad y calcular el monto. Para esto deberías tener a la mano:

Nombres completos y números de Seguro Social, incluso los datos de la pareja y/o dependientes.

Cuenta de correo electrónico.

Número de teléfono.

Dirección de la vivienda actual.

Licencia de conducir y/o una identificación emitida por el estado.

Tipo de cuenta bancaria, cuenta, número de ruta de la cuenta bancaria.

Número de identificación personal de protección de identidad (IP PIN) que recibiste del IRS a principios de 2020, solo si lo tienes.

Tras proporcionar esta información al IRS, ya no será necesario realizar ninguna acción adicional para acelerar el pago. Toda la información servirá para determinar la elegibilidad y el monto que se le asignará al solicitante. Cabe resaltar, que Free File Fillable Forms, el sitio web donde está el formulario, es sumamente seguro, según afirma la agencia tributaria.

