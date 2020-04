Ante la crisis traída por la pandemia de coronavirus, el Gobierno de Estados Unidos, decidió dar un estímulo económico mediante un cheque o depósito a los ciudadanos según sus aportes al Servicio de Impuestos Internos​ (IRS, por su nombre en inglés). Ahora hay una forma inmediata para saber su estatus.

Esta ayuda para sobrellevar el impacto de la pandemia de COVID-19 recibe el nombre de “Pagos por impacto económico”. La agencia tributaria ha desarrollado una herramienta digital llamada Get My Payment, mediante la cual “dará a las personas elegibles la oportunidad de proveer la información de su cuenta bancaria para que puedan recibir el pago más rápidamente, en lugar de esperar por un cheque físico”, señaló el IRS.

Cabe resaltar, que si en este año o en los anteriores suministraste la información de tu cuenta bancaria al IRS, cuando declaraste los impuestos, entonces no necesitas ingresar a la página de la agencia para usar la herramienta en cuestión.

¿CÓMO SABER SI SOY ELEGIBLE?

El monto de este cheque es de US$1.200, pero para poder tenerlo hay que pasar toda una serie de requisitos. Según estos es posible recibir más, incluso el doble o nada del monto prometido. Algunos rasgos que definen tu elegibilidad son:

Tu realidad socioeconómica.

Estado civil.

Número de hijos.

Tus datos en la declaración de impuestos anuales.

El monto total que vayas a declarar.

Este cheque o depósito, llega gracias que el Senado estadounidense aprobó el pasado 25 de mayo el mayor estímulo económico de la historia moderna de Estados Unidos. El valor de esta operación ascendió a US$2 billones. De este sustancioso monto se define, según la norma, que cada estadounidense en situación de pobreza recibirá US$1.200; si se encuentra casado, la pareja recibirá US$2.400 y además por cada hijo menor de 17 años, se sumarán US$500 adicionales.

¿CÓMO USAR “GET MY PAYMENT” DEL IRS?

Según detalla la página web del IRS, la herramienta Get My Payment te da información sobre: el estatus de tu pago, tu tipo de pago y si ellos requieren de más información, incluso la inf ormación relacionada a la cuenta bancaria del contribuyente.

Para poder usar de forma eficiente este instrumento, podrías necesitar tener a la mano: tu declaración de impuestos de 2019 (si la presentaste) y tu retorno de 2018. La IRS destaca que “los datos se actualizan una vez al día durante la noche, por lo que no es necesario volver a consultar más de una vez al día”. La agencia tributaria señala que si recibiste un formulario SSA o RRB 1099 o beneficios SSI o VA, tu información aún no estaría disponible para esta solicitud.

Al ingresar a https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment, podrás ver un botón que dice “Get My Payment”. Si lo pulsas o haces clic sobre él, te enviará a una página donde se advierte que al usar este sistema el ciudadano en cuestión será vigilado y que “se prohíbe el uso no autorizado de este sistema” sujeto a penas criminales y civiles.

Esto es lo primero que sale en Get My Payment del IRS.

Una vez superada esta pantalla, al entrar el IRS te pide los siguientes datos:

Número de seguro social.

Fecha de tu nacimiento.

Dirección.

Código postal.

Tras introducir los datos que pide, recibirás un mensaje que dice:

"Estado del pago

Programamos que su pago se deposite el 18 de abril de 2020 en la cuenta bancaria a continuación.

Número de cuenta bancaria: *********** 0000

Si no ve su pago acreditado en su cuenta, verifique con su banco para verificar que lo hayan recibido. Le enviaremos una carta con información adicional sobre este pago".

OTRO MENSAJE

Actualmente, el IRS se encuentra recibiendo un elevado volumen de solicitudes y consultas. Por lo que algunos contribuyentes denunciaron que la herramienta no permitía “determinar su elegibilidad para el pago en estos momentos”. Esto trajo mucha incertidumbre.

Al respecto, la página de la agencia tributaria señala lo siguiente: “Si verificaste tu identidad y recibiste (un mensaje diciendo) ‘no está disponible el estatus del pago’ esto significa que no pudimos determinar tu elegibilidad para el pago en este momento. Esto puede ocurrir por varias razones, como por ejemplo, si no declaraste impuestos en 2018 o 2019 o si lo hiciste recientemente y aún no hemos procesado completamente tu declaración de impuestos”.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

