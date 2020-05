¿Por qué los huevos en los supermercados se exhiben a temperatura ambiente y luego al comprarlos los colocamos en la nevera ? Una de esas preguntas que cada año vuelve cuando los termómetros empiezan a marcar temperaturas elevadas y la conservación de los alimentos se convierte en un tema que preocupa: ¿cuánto pueden aguantar los huevos fuera del refrigerador ?

En realidad la conservación de los huevos no es tanto un tema de frío o calor sino más bien de una temperatura estable. Los cambios bruscos no les sientan bien. Por eso, al colocarlos en la nevera nos aseguramos una temperatura constante y sin las variaciones que puede haber en una cocina.

Cómo conservar los huevos

Aunque es recomendable mantener los huevos refrigerados en casa esto puede afectar a su duración y acortar su tiempo de vida si los estamos sacando y metiendo y provocando variaciones de temperatura.

Por eso la recomendación es muy clara: sacar del refrigerador los que se vayan a consumir y volver a meter el resto lo antes posible.

Fecha de caducidad de los huevos

La fecha de consumo preferente es una recomendación, no una fecha de caducidad. Por eso es importante tener en claro que la fecha que aparece impresa en el cartón de los huevos es eso, una recomendación. Si el huevo se ha mantenido bien puede aguantar sin problemas más allá de la data impresa.

No estará en óptimas condiciones en lo que respecta a sabor o textura, pero no supondrá ningún riesgo para la persona que lo consume. Y, lo más importante, no merece acabar en la basura.

¿Por qué los huevos en las tiendas están almacenados a temperatura ambiente? (Pixabay | Pexels)

¿Cuánto duran los huevos fuera de la nevera?

El cambio de temperatura de frío a calor, es decir, sacar los huevos de la nevera, provoca humedad sobre la cáscara de este. Esto aumenta la porosidad de la cáscara y deja pasar a los microorganismos del exterior. Una vez dentro, encuentran el caldo de cultivo perfecto para reproducirse en el interior.

Si se ha producido una contaminación y el huevo está en mal estado deberá cocinarse por lo menos a 70 grados para evitar una intoxicación alimentaria. Mayonesas caseras o algunos dulces que llevan huevos batidos se convierten así en un potencial peligro para la persona que lo consuma.

Pero, ¿cuánto aguantarían los huevos fuera de la nevera? Se considera que desde la puesta los huevos están en buenas condiciones durante 4 semanas, con lo que si no hay cambios de temperatura pueden conservarse sin problemas este tiempo fuera de la nevera.

