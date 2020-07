El feriado de Fiestas Patrias está a la vuelta de la esquina, pero las medidas para prevenir el coronavirus continúan. Si entre tus planes está aprovechar el 28 de julio y salir con tu familia a dar un paseo en auto, hay que pensar primero en que este debe realizarse de forma segura y llevando siempre la mascarilla puesta.

Si bien se puede asistir a algunos lugares con aforo reducido como restaurantes y siguiendo los parámetros brindados por el Gobierno o ir a un parque cercano, lo mejor es hacerlo en auto propio para así disminuir el riesgo y proteger a todos los miembros del hogar.

Para que este paseo se realice de forma segura y evitando el contagio de la COVID-19 , aquí te dejamos algunas recomendaciones.

1. Prepara tu auto

Si el auto estuvo mucho tiempo sin operar debido a la cuarentena, no olvides realizar la limpieza de los ductos del aire acondicionado y cambiar el filtro de habitáculo, si es que lo tiene. Además de desinfectarlo adecuadamente, los expertos de KIA consideran que es necesario revisar que el auto se encuentre en buenas condiciones antes de salir. Revisar el estado de las llantas, el nivel de aceite y la batería, son aspectos claves que se deben tomar en cuenta antes de salir.

2. Lleva implementos de protección

Asegúrate de llevar mascarilla así solo vayas a estar dentro del auto y alcohol en gel para manos en cantidad suficiente para usarlo durante todo el viaje y de manera constante en caso no haya dónde lavarse las manos con agua y jabón. Tener a la mano un protector facial para cuando bajes del auto también es una buena medida.

3. Verifica la seguridad del lugar que visites

Aunque los restaurantes han vuelto a operar y a pesar de los cuidados que hayan podido implementar en la atención de sus clientes, evita salir con personas vulnerables (menores de 14 años y mayores de 65 años, con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, etc.). El Dr. Leslie Soto, infectólogo de SANNA Clínica San Borja, recomienda verificar que el local cuente con la ventilación adecuada, cuidar que se mantenga la distancia social entre las mesas y en la atención, y no te reúnas con personas que no hayan permanecido contigo durante la cuarentena, ya que podrían haber contraído el virus y no saberlo.

“Cada vez que salimos a la calle corremos el riesgo de adquirir el virus. Si observamos que hay muchas personas en las calles, seamos responsables y quedémonos en casa. A la larga, es la mejor opción en estos momentos”, indicó.

4. No toques nada al salir

Las barandas de los autobuses, los pasamanos de las escaleras o las manijas de las puertas y baños son posibles fuentes de COVID-19. Si no puedes evitar tocarlas, opta por usar tisúes y lávate las manos o usa alcohol en gel.

Estas recomendaciones te ayudarán a aprovechar el tiempo libre en una salida de distracción con la familia y siempre tomando en cuenta las medidas de precaución y cuidado en medio de esta pandemia.

