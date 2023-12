Muchas familias se encuentran emocionadas por la llegada de la Navidad, pues representa un motivo especial para que sus integrantes estén unidos y disfruten de una deliciosa cena. Incluso, han iniciado con las decoraciones en cada zona de sus casas con el fin de recibir esta festividad de la mejor manera, pero hoy en Mag te enseñaré un truco casero que no dudarás en implementarlo.

En esta oportunidad, te recomendaré unos aromatizantes caseros que mantendrá tu casa con una fragancia deliciosa para este 25 de diciembre; es más, tus familiares no dudarán en preguntarte dónde los has comprado o cómo los has preparado.

Quizás estarás pensando que realizarás grandes gastos para conseguir ello, pero no será así porque serán ingredientes que podrás comprarlos a un precio demasiado cómodo. Incluso, te sorprenderás por la forma sencilla de elaborarlos. Sin más que decir, aquí te brindaré un total de tres aromatizantes.

Las fragancias naturales para que uses en Navidad

La primera opción consiste en usar canela junto a rodajas de manzana o cáscaras de naranjas. Lo que harás es introducir los ingredientes mencionados en una olla con agua y esperar un máximo de 15 hasta que hierva el contenido. Sentirás un agradable olor que se esparcirá por tu casa La siguiente recomendación tiene como elemento principal el eucalipto. Las hojas de la planta en mención puedes colocarla en tu árbol de navidad o zonas específicas para que emita su rico aroma. Recuerda, debes cambiarlas cuando notes que están secas. La última alternativa para mantener una buena fragancia es introducir los clavos de olor en las naranjas frescas. De realizar este simple paso, debes colocar esta fruta en partes específicas como tu sala o cocina hasta que se sequen.

TRUCOS CASEROS | Las hojas del eucalipto también funcionan como un efectivo repelente. (Foto: Pixabay/Laura Lisauskas).

¿Qué significa poner una vela en la ventana en Navidad?

En un principio, representaba un símbolo de otorgar amor desinteresado y ayudar a los más necesitados, pero conforme transcurrieron los años, dicha acción ha tenido una gran importancia en la Navidad. Colocar una vela en cualquier ventana revela un acto de fe y esperanza; es más, significa una oración silenciosa por el regreso de un familiar que ha fallecido o se encuentra a gran distancia.

