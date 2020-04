“Vis a vis” es un drama carcelario centrado en torno a una mujer que está encarcelada en la prisión de Cruz del Sur. Esta serie ya contando con 4 temporadas altamente exitosas no solo en España sino a nivel mundial, anunció el estreno de lo que llaman un spin-off, pero podría ser 5ta temporada de la serie según lo afirmó Escobar en una entrevista para Vertele, llamada "Vis a Vis: El Oasis”, dejando así a todo el mundo ansioso con su estreno y con la incertidumbre de lo que pasará con Macarena y Zulema en esta entrega.

“Vis a vis”, llegó en 2015. La serie fue producida por Globomedia, creado por Iván Escobar, Esther Martínez Lobato, Álex Pina y Daniel Écija, fue originalmente para Antena y Fox España, pero desde entonces ha crecido para llegar a más y más audiencia en todos lados. Aún se está en la espera de su transmisión a través de Netflix.

“Vis a Vis: El Oasis”, llegará para dar fin a esta historia sin contemplaciones de contenido adicional ya que uno de sus creadores Iván Escobar, manifestó que este será el final de “Vis a Vis” y que la creación de historias adicionales no es una posibilidad que contemple.

SINOPSIS DE VIS A VIS

"Vis a vis: El oasis" es el spin-off de "Vis a vis" y serie que marcará el final de esta franquicia que comenzó en una cárcel y que terminará con la libertad como emblema (Foto: Fox España)

“El espectáculo de Vis a Vis transcurre al presentarnos a Macarena Ferreiro, una joven rubia que está desesperadamente enamorada de su jefe. Esto la lleva a cometer múltiples fraudes que comprenden manipulación contable y apropiación indebida.

Después de ser acusada de cuatro delitos fiscales, es enviada a la prisión de Cruz del Sur como medida de precaución, pero con una fianza muy alta. Una vez que aterriza dentro de los muros de la prisión, no solo tiene que lidiar con el trauma emocional de estar en un lugar despiadado y extranjero, sino que también necesita sobrevivir entre sus reclusos existentes, que incluyen al astuto y peligroso antagonista Zulema.”

ESTRENO DE “VIS A VIS: EL OASIS”

“Vis a vis: El Oasis" será transmitida a través de Fox España desde el lunes 20 de abril a las 22:00 horas. Para poder ver online los capítulos sin interrupciones, es necesario contar con alguna suscripción que te permita acceder al canal de televisión oficial del país para verlo por Internet.

“VIS A VIS: EL OASIS” ¿CÓMO Y POR QUE ZULEMA Y MACARENA DE CONVIERTEN EN SOCIAS?

"Vis a vis El Oasis": Zulema tendrá una aventura más en la pantalla chica al cruzar su destino con Maca (Foto: Fox)

Todo comienza cuando Zulema y Maca “se cortan la coleta”. Llevan años dando palos en joyerías, bancos y casinos, pero ha llegado el momento de separarse antes de, como dice Zulema, “que se maten a tiros”.

Juntas han organizado su último atraco. Una despedida por todo lo alto: “El último brindis”. Se trata de una tiara de diamantes que robarán a lo largo de una boda de altísimo postín, conocida como “Las seis lágrimas de Veracruz” por los seis inmensos diamantes que la componen.

Para organizar el atraco, reúnen a otras 4 ladronas (entre ellas Goya). Cuatro socias para Zulema son multitud. Le gusta trabajar sola o en pareja, pero necesitan un grupo para llevar a cabo el atraco.

El robo, que se producirá durante el banquete de la boda, debe ser rápido, sin víctimas y sin complicaciones. Unas horas después se reunirán para repartir el botín en el Hotel Oasis, en el desierto de Almería, y si te he visto no me acuerdo. El plan no resultará tan perfecto como tenían previsto y la situación se irá complicando a cada momento.

PERSONAJES DE “VIS A VIS: EL OASIS”

"Vis a vis: El Oasis": tendrá a Najwa Nimri y Maggie Civantes como protagonistas de la mini serie (Foto: Fox)

Además de Najwa Nimri y Maggie Civantos, el elenco de “Vis a Vis: El oasis”, serie que tendrá como guionista principal y showrunner a Iván Escobar, contará con varios rostros del drama original a lo largo de los ocho capítulos. Estos personajes ayudarán a confeccionar las tramas que rodean a las actividades delictivas de las dos atracadoras.

Además de los regresos ya confirmados de Itziar Castro como Goya, Daniel Ortiz como Román Ferreiro y Ramiro Blas como Sandoval, Alba Flores también será parte del elenco de este spin-off.

Entre los nuevos ingresos están: la actriz Lisi Linder, quien interpretará a Mónica Ramala, la hijastra de un importante narco mexicano que nunca ha entendido el negocio familiar; Isabel Naveira, que dará vida a La Flaca; y la joven intérprete catalana Claudia Riera que encarnará a Triana Azcoitia, la novia millenial de Goya y experta en tecnología.

Asimismo, se ha confirmado la aparición de Almagro San Miguel, Pablo Vázquez, Natalia Hernández, Jose de la Torre, Iván Morales, Fernando Sansegundo, Lolo Diego, Ismael Palacios, Paula Gallego, Ana María Picchio y Lucas Ferraro. Estos últimos darán vida a Ama y Cepo, madre e hijo que regentan el alojamiento rural ‘El oasis’.

ENTREVISTA A IVÁN ESCOBAR SOBRE “VIS A VIS: EL OASIS”

Tal como contó Escobar en su entrevista con Vertele, alejarse de los muros de las prisiones Cruz no va a eliminar el sello de Vis a Vis en El Oasis, pero sí tendrá mucho de una serie diferente. “Lo intentamos enlazar permanentemente, pero de manera sutil porque no queremos engañar. Nosotros hemos desfranquiciado la serie. Podríamos haber hecho una 5ª temporada con tramas maravillosas dentro de Cruz del Norte, y nos acusarán de no ser ya Vis a Vis, pero queremos ser tan respetuosos con la serie que la hemos sacado de la cárcel para hacerla distinta”.

“Queríamos formar una banda atípica, pero también fiel a la serie. Queríamos rescatar a gente de Vis a Vis, pero también queríamos generar un nuevo universo de esta 5ª temporada fuera de la cárcel. Habría sido sencillísimo haber cogido a todos, pero nos apetecía contar historias diferentes con miradas laterales, con unas maneras de relacionarse diferentes”, agregó.

TRÁILER DE “VIS A VIS: EL OASIS”

