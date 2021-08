Una peculiar historia se convirtió en video viral en Tik Tok al conocerse que una mujer de Australia quien tenía toda la intención de darle una sorpresa a su novio al limpiar su PlayStation 4. Sin embargo, este episodio se convirtió en uno de terror luego de conocerse que para ello empleó agua, jabón y cepillo.

En la plataforma Tik Tok, la mujer grabó un video en el cual se le escucha decir: “Sorprenderé a mi novio limpiando su PS4”, acto seguido se puede ver a la mujer realizando la tarea y, una vez realizado esto, colocó un cartel que decía: “Todo limpio. Te amo. Limpié la Game Boy de mi novio. Gracias a @geenmouth por mostrarme cómo hacerlo”.

Lo que la mujer no sabía es que a la par que la consola de Sony se mostraba reluciente, lo cierto es que la plataforma de videojuegos ya no tenía mayor uso por la filtración de agua en sus conectores y hardware.

Hecho esto, Erica (la novia) intentó prender la consola, pero su sonrisa se transformó en expresión de susto al notar que esta no prendía por ningún motivo: “Dios mío. Alguien que me ayude por favor, no enciende”, se le escucha decir.

De inmediato, miles de usuarios lanzaron diversos comentarios en tono satírico, de burla y de humor: “Bienvenida a la soltería”, “espero que sea una excusa para que le compres la PS5”, “en estos casos la intención no es lo que cuenta”, “hasta a mí me dolió”, “cómo caer mal en menos de 15 segundos”, “lo siento, pero no me reí”.

@not_erica_ Reply to @not_erica_ Hopefully it works again before he plays a game.. 🤞 ♬ Supermodel - Ru Paul

Sin embargo, otras personas en Tik Tok dudan que Erica haya hecho esto sin saber las consecuencias, afirmando que el viral responde a una pensada estrategia para, precisamente, convertirse en tendencia en las redes sociales. Si fue así, la táctica dio resultado, porque el video suma más de 70 millones de visitas.

Como sea que fuere, la mujer publicó un nuevo video días después, tomando las cosas con humor, pero asegurando que siguió el consejo de un seguidor para lograr que la PS4 de su pareja encienda nuevamente.

