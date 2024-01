El pasado 14 de enero, se entregaron los Crítics’ Choice Awards 2024, reconocimientos que otorga la Asociación de la Elección de la Crítica Cinematográfica (Critics Choice Association, CCA) a las mejores creaciones de la industria cinematográfica y televisiva que se lanzaron a lo largo del 2023. Así, proyectos como “Oppenheimer”, “Barbie”, “The Bear” y “BEEF” se posicionaron como los grandes favoritos. Pero, ¿sabes dónde puedes todas las series y películas ganadoras de los premios de la crítica? Presta atención a esta nota.

Vale precisar que, con 8 premios, “Oppenheimer” de Christopher Nolan fue la película con más victorias de la ceremonia. Le siguieron “Barbie” de Greta Gerwig (6) y “The Holdovers” de Alexander Payne (3).

En el lado de las series, “The Bear” y “BEEF” empataron con 4 triunfos, mientras que “Succession” estuvo tan solo un paso atrás, con 3 reconocimientos.

¿DÓNDE VER LAS SERIES GANADORAS DE LOS CRÍTICS’ CHOICE AWARDS 2024?

1. “The Bear”

La segunda temporada de “The Bear” se llevó los premios a Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor en Serie de Comedia (Jeremy Allen White), Mejor Actriz en Serie de Comedia (Ayo Edebiri) y Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia (Ebon Moss-Bachrach).

En esta entrega, el show se centra en los esfuerzos del equipo por transformar su mugriento local de bocadillos en un lugar de alto nivel. Así, a medida que van desmantelando el restaurante, los protagonistas emprenden sus propios viajes de transformación... enfrentándose al pasado y reconociendo qué quieren ser en el futuro.

¿Cómo verla? En Star Plus (Latinoamérica), Hulu (Estados Unidos) y Disney Plus (España).

2. “BEEF”

“BEEF” se consagró como una de las producciones favoritas de la gala, llevándose los premios a Mejor Miniserie, Mejor Actor en Miniserie (Steven Yeun), Mejor Actriz en Miniserie (Ali Wong) y Mejor Actriz de Reparto en Miniserie (Maria Bello).

A lo largo de 10 episodios, la producción narra la historia de un contratista fracasado y una empresaria descontenta. Ellos se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control... y saca lo peor de ellos.

¿Cómo verla? En Netflix.

3. “Succession”

La cuarta y última temporada de la aclamada “Succession”, por su parte, se fue con tres victorias: Mejor Serie Dramática, Mejor Actor en Serie Dramática (Kieran Culkin) y Mejor Actriz en Serie Dramática (Sarah Snook).

Esta entrega, se centra en la venta del conglomerado mediático Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson, lo que provoca una enorme división familiar entre los Roys. Esto, a medida que nuestros protagonistas anticipan cómo serán sus vidas una vez que se complete el acuerdo.

¿Cómo verla? En HBO Max.

4. “The Morning Show”

“The Morning Show” se quedó con el premio a Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática, reconocimiento otorgado a Billy Crudup (intérprete del personaje Cory Ellison).

En la temporada 3 de la serie, el futuro de la red se pone en duda y las lealtades se ponen al borde cuando un titán tecnológico se interesa por la UBA. En ese sentido, se forman alianzas inesperadas, las verdades privadas se utilizan como armas y todos se ven obligados a confrontar sus valores fundamentales tanto dentro como fuera de la sala de redacción.

¿Cómo verla? En Apple TV+.

5. “The Crown”

“The Crown” se llevó el premio a la Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática, por el gran trabajo de Elizabeth Debicki como la princesa Diana.

En la última temporada de la producción, se exploraron los acontecimientos que rodearon su trágica muerte en 1997. Esto, mientras la reina Isabel II reflexionaba sobre su reinado y miraba hacia el futuro, cuando sus sucesores ocuparían el trono.

¿Cómo verla? En Netflix.

6. “Only Murders in the Building”

La talentosa Meryl Streep se llevó el premio como Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia por su extraordinaria Loretta Durkin en “Only Murders in the Building”.

En la tercera temporada, Charles, Oliver y Mabel investigan un asesinato entre los bastidores de un espectáculo de Broadway. Así, el trío se embarca en su caso más difícil hasta la fecha... mientras el director Oliver intenta desesperadamente recomponer su espectáculo.

¿Cómo verla? En Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España) y Hulu (Estados Unidos).

7. “Fellow Travelers”

“Fellow Travelers” triunfó en la categoría Mejor Actor de Reparto en Miniserie, reconocimiento otorgado al famoso Jonathan Bailey.

A lo largo de 8 episodios, el show relata el romance clandestino entre el carismático Hawkins Fuller y el idealista Tim Laughlin, sus idas y vueltas durante la guerra de Vietnam, el hedonismo de la época disco de los 70′s, hasta llegar a la crisis del SIDA en los 80′s.

¿Cómo verla? En Paramount Plus (Latinoamérica y Estados Unidos) y Showtime (España y USA).

8. “Scott Pilgrim Takes Off”

“Scott Pilgrim Takes Off” se llevó el trofeo como Mejor Serie de Animación. Esta cuenta la historia de Scott Pilgrim, un chico que conoce a Ramona Flowers, la chica de sus sueños... pero pronto descubre que los siete diabólicos ex de la joven no le van a poner las cosas nada fáciles.

¿Cómo verla? En Netflix.

9. “Lupin”

“Lupin” fue galardonada en la categoría Mejor Serie en Lengua Extranjera. En la tercera temporada, el fugitivo Assane intenta proteger a Claire y Raoul a la distancia. Sin embargo, viejos enemigos se esfuerzan por frustrar sus planes.

¿Cómo verla? En Netflix.

Otras producciones ganadoras:

“Quiz Lady” - Mejor Película Creada para Televisión. Disponible en Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España) y Hulu (Estados Unidos).

- Mejor Película Creada para Televisión. Disponible en Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España) y Hulu (Estados Unidos). “Last Week Tonight with John Oliver” - Mejor Talk Show. Disponible en HBO Max.

- Mejor Talk Show. Disponible en HBO Max. “John Mulaney: Baby J” - Mejor Especial de Comedia. Disponible en Netflix.

¿DÓNDE VER LAS PELÍCULAS GANADORAS DE LOS CRÍTICS’ CHOICE AWARDS 2024?

1. “Oppenheimer”

“Oppenheimer” se llevó 8 premios en los Crítics’ Choice Awards 2024: Mejor Película, Mejor Dirección (Christopher Nolan), Mejor Actor de Reparto (Robert Downey Jr.), Mejor Elenco, Mejor Fotografía (Hoyte van Hoytema), Mejor Edición (Jennifer Lame), Mejor Banda Sonora (Ludwig Göransson) y Mejores Efectos Visuales.

Se basa en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, centrado en el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la destructora bomba atómica.

¿Dónde adquirirla o alquilarla? En iTunes y Google Play.

2. “Barbie”

“Barbie”, tras 18 nominaciones, se quedó con 6 galardones: Mejor Comedia, Mejor Guion Original (Greta Gerwig y Noah Baumbach), Mejor Diseño de Vestuario (Jacqueline Durran), Mejor Diseño de Producción (Sarah Greenwood y Katie Spencer), Mejor Canción (“I’m Just Ken”) y Mejor Maquillaje y Peinado.

A lo largo de 114 minutos, la cinta se centra en Barbie, una muñeca que vive en Barbieland, donde todo es ideal y lleno de música y color. No obstante, cuando decide conocer el mundo real... el CEO de Mattel tratará de evitarlo a toda costa y devolverla a una caja.

¿Cómo verla? En HBO Max, plataforma que también incluye una versión de la producción con comentarios de la directora.

3. “The Holdovers”

“The Holdovers” fue una de las grandes sorpresas de la ceremonia, consiguiendo tres premios de categoría interpretativas: Mejor Actor (Paul Giamatti), Mejor Actriz de Reparto (Da’Vine Joy Randolph) y Mejor Actor Joven (Dominic Sessa).

¿Cómo verla? En Peacock Premium (Estados Unidos). Además, está disponible para alquilar y/o comprar en iTunes y Google Play.

4. “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” es la Mejor Película de Animación para los críticos. En esta cinta, el amigable vecindario del Spider-Man de Brooklyn al completo es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spidermans encargados de proteger su propia existencia.

¿Cómo verla? En HBO Max (Latinoamérica), Movistar Plus (España) y Netflix (Estados Unidos).

5. “Anatomy of a Fall”

“Anatomy of a Fall” se queda con el trofeo a la Mejor Película Extranjera. La producción francesa se enfoca en Sandra, una escritora alemana que vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalé en medio de los Alpes franceses. Sin embargo, cuando el hombre fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra, entonces, es arrestada y juzgada por asesinato.

¿Dónde adquirirla o alquilarla? En iTunes y Google Play.

Aún en cines:

“Poor Things” - Mejor Actriz (Emma Stone). Cuenta la historia de Bella Baxter, una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter. Así, hambrienta de la mundanidad que le falta, la chica se escapa con Duncan Wedderburn, un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes.

“American Fiction” - Mejor Guion Adaptado (Cord Jefferson). Se centra en Thelonious “Monk” Ellison, autor que se ha estancado porque su obra no se considera “suficientemente negra”. Entonces, cuando escribe una novela satírica con la que pretende denunciar las hipocresías del mundo editorial, el éxito inmediato del libro le obliga a profundizar en su supuesta identidad.

