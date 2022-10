“House of the Dragon” (”La casa del dragón en español) llegó al final de su primera temporada y los últimos eventos dan a entender que la guerra recién comienza. Considerando los cambios que ha realizado la serie de HBO Max y los libros de George R.R. Martin, les explicaremos lo que pasará con cada personaje en la siguiente entrega.

ALERTA DE SPOILER. En el episodio 10 del programa de televisión mostró varios puntos importantes que tendrán importancia en el futuro como el apoyo de Rhaenys a Rhaenyra y la muerte de Lucerys Velaryon.

Además, el acercamiento de Daemon Targaryen a Vermithor nos da un gran indicio de lo que podría pasar en el bando de los Negros.

A continuación, les explicaremos qué pasará con cada personaje, basándonos en la novela “Fuego y Sangre”, en la que se inspira “House of the Dragon”.

Mira aquí el tráiler del episodio 10 de “House of the Dragon”.

¿QUÉ PASARÁ CON RHAENYRA TARGARYEN EN LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

En el libro de George R.R. Martin, Rhaenyra Targaryen entra en depresión por la muerte de Lucerys y deja las decisiones de guerra a los miembros de su Consejo, especialmente, a Daemon Targaryen, Corlys Velaryon y a su hijo Jacaerys Velaryon. Sin embargo, en la escena final de “House of the Dragon”, la mirada de Rhaenyra da a entender que está lista para iniciar la batalla.

Esto podría significar que ella estará más presente en las primeras estrategias. Además, podría ser la autora intelectual de algunos de los actos más terribles que se cometerán a lo largo de la Danza de Dragones, haciendo que su papel se torne mucho más oscuro y lleno de venganza que en los libros.

Es probable que Rhaenyra Targaryen también tome posesión de la Fortaleza Roja en la temporada 2 de “House of the Dragon”, ya sea a la mitad o final de la entrega.

¿QUÉ PASARÁ CON DAEMON TARGARYEN EN LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Como pudimos ver en el episodio 10 de “House of the Dragon”, Daemon Targaryen está muy enfocado en participar en la guerra contra los Verdes. En la siguiente temporada, habrá un distanciamiento emocional y físico de Rhaenyra, pues su esposo estará ocupado tomando control de Harrenhal y jugando a las escondidas con Aemond Targaryen.

En “Fuego y Sangre”, Daemon decide tomar represalias en contra de los Verdes por el asesinato de Lucerys Velaryon, por lo que dice: “un ojo por un ojo, un hijo por un hijo. La muerte de Lucerys será vengada”. Cabe mencionar que en los libros, el príncipe ya se encontraba en Harrenhal, por lo que hizo este anuncio por medio de un mensaje en cuervo.

Harrenhal fue construido por Harren el Negro y el castillo destruido tendrá mucha relevancia en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Por medio de Mysaria, enviará a los asesinos Sangre y Queso a infiltrarse a la Fortaleza Roja para asesinar a uno de los hijos de Aegon II Targaryen. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta si la serie atribuirá esta orden a otro personaje, como Rhaenyra Targaryen.

Dado que los Verdes, específicamente Larys Strong, quemaron la casa del Gusano Blanco (Mysaria), estará más que dispuesta en ayudarlos a tomar venganza.

¿QUÉ PASARÁ CON ALICENT HIGHTOWER EN LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

En la obra original, el personaje de Alicent Hightower es mucho más ambiciosa y buscaba posicionar a sus hijos en el Trono de Hierro sin necesidad de ser manipulada por su padre, Otto Hightower. No obstante, “House of the Dragon” la ha vuelto más compleja y, constantemente, se debate no actuar en contra de Rhaenyra, su amiga de la infancia.

Luego de que Aemond Targaryen les informe al bando de los Verdes acerca del asesinato de Lucerys Velaryon, Alicent Hightower lo reprendrá por su acciones, pues sabe que ahora no hay marcha atrás.

Alicent Hightower no estará contenta con el asesinato de Lucerys Velaryon en la temporada 2 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Sin embargo, el poco amor que le quedaba hacia Rhaenyra podría esfumarse luego de que Sangre y Queso se infiltren en su habitación, la amordacen y la hagan ver cómo asesinan a uno de sus nietos, al mismo tiempo que llevan a la locura a su hija, Helaena Targaryen.

Este odio mutuo solo se agravará conforme avance la guerra y más vidas sean cobradas en ambos bandos.

Si es que se llega a mostrar la toma de la Fortaleza Roja, Alicent Hightower será una de las personas capturadas por los Negros. En los libros, Rhaenyra le perdona la vida debido al amor que Viserys Targaryen sintió por ella en algún momento.

¿QUÉ PASARÁ CON OTTO HIGHTOWER EN LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Otto Hightower continuará sirviendo como Mano del Rey, aunque esta vez para su nieto, Aegon II Targaryen. En los libros, intenta ganar la guerra utilizando la diplomacia y apostando en obtener el apoyo de la Triarquía, la cual se encontraba en conflicto.

Al no obtener respuesta ni resultado, Aegon se cansa de los métodos de su abuelo y lo destituye de su puesto. En su lugar, coloca a Sir Criston Cole como Mano del Rey.

Criston Cole y Otto Hightower son parte de los Verdes en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ PASARÁ CON CRISTON COLE EN LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Criston Cole asume como Mano del Rey y él tiene una estrategia mucho más confrontacional en la guerra. En venganza por la muerte de uno de los hijos de Aegon II Targaryen, envía a Arryk Cargyll a Rocadragón, haciéndose pasar por su hermano gemelo, para cobrar la vida de Rhaenyra Targaryen o de su descendencia.

También dirigirá uno de los batallones que acude a Harrenhal para retomarlo de la posesión de Daemon Targaryen, aunque esto resulta ser una trampa para que abandonen la Fortaleza Roja y pueda ser tomada por los Negros.

Probablemente, podamos ver la muerte de Criston Cole en la batalla contra los Lobos de Invierno, quienes vienen del Norte y son liderados por Roderick Dustin.

¿QUÉ PASARÁ CON RHAENYS TARGARYEN EN LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

En gran parte de la primera temporada de “House of the Dragon”, Rhaenys Targaryen no tuvo mucho protagonismo, pese a ser uno de los personajes femeninos más fuertes e interesantes del libro.

A partir del episodio 9, empezamos a ver realmente de lo que está hecha “La reina que nunca fue”, sobre todo con esa espectacular salida con Meleys, aunque no hubiera gustado escucharla decir “¡Dracarys!”.

En la temporada 2, Rhaenys Targaryen seguirá mostrando su destreza como guerrera y su valentía. Sin embargo, los juegos sucios de los Verdes ocasionarán que sea uno de los primeros personajes principales en morir.

Criston Cole atacó a la Casa Staunton, aliada de los Negros, por lo que pidieron ayuda a los Negros. La enviada fue Rhaenys Targaryen, quien llegó al Reposo del Grajo en su dragón Meleys, pero fue emboscada por sus sobrinos (Aegon en Sunfyre y Aemond en Vhagar).

Si hubiera batallado uno contra uno, la princesa podría haber tenido posibilidades de ganar. Aunque sucumbió tras la pelea, no se fue sin antes ocasionar graves heridas a Aegon II Targaryen, las cuales cargará por el resto de su vida, por más corta que sea.