Para nadie es un secreto que Karol G es la artista colombiana más popular en el género urbano, destacando gracias a sus exitosos temas y millonarias giras como la “Bichota Tour Reloaled” y “$trip Love Tour”, con la que recorrió Latinoamérica, España y Estados Unidos.

Y es que además de su reconocida carrera en la música, que la ha llevado a batir récords y presentarse en reconocidos programas, la celeb de Colombia también se ha visto envuelta en una polémica con su expareja, Anuel AA, quien ha lanzado una serie de dedicatorias para la “bichota” y su presunto novio, el también cantante Feid.

En medio de esto, la intérprete de “TQG” al lado de Shakira, “Provenza” o “Gatúbela” se ha dado un tiempo para causar sensación al presumir la llegada de su pequeña sobrina Sophia.

SOPHIA, LA SOBRINA DE KAROL G

A inicios de año, Karol G se convirtió en tía luego de la llegada de Sophia, la hija de su hermana mayor, Verónica Giraldo, quien atravesó un proceso complicado antes y después de dar a luz.

Como se recuerda, la “Bichota” mantiene una gran relación con sus hermanas, siendo muy cercanas y compartiendo momentos en sus redes sociales, por lo que, si bien una publicación con su sobrina no debería ser sorpresa, no significa que no sea un momento tierno para la artista urbana.

La cantante colombiana al lado de su sobrina Sophia (Foto: Karol G / Instagram)

Sophie nació en marzo y es la menor del clan Giraldo y aunque inicialmente la hermana de la cantante no estaba de acuerdo con exponer a la pequeña, luego de que la cantante la presentara en público, Verónica cambió de opinión.

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 62 millones de seguidores, la cantautora compartió una serie de fotos que la muestran al lado de su sobrina de tan solo cuatro meses. Con una sonrisa de oreja a oreja y una pequeña con un abrigo rosa, Carolina Giraldo Navarro emocionó a sus fanáticos.

“La tía sexy”, fue el título de la publicación, la cual cuenta con más de 7,6 millones de “Me gusta” y 67 mil comentarios de sus seguidores.

La cantante colombiana al lado de su sobrina Sophia (Foto: Karol G / Instagram)

LA MATERNIDAD DE VERÓNICA GIRALDO

Aunque ahora todo es alegría en el hogar de las Giraldo, esto no fue siempre así, pues luego del nacimiento de Sophia, su madre Verónica experimentó depresión posparto, causando preocupación entre sus seguidores.

“Yo estaba superbién, yo estaba tranquila, feliz, disfrutando el proceso de Sophy, de todo lo que me rodeaba, pero después de que tuve a Sophy, no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón… y cada vez me sentía más sola o me siento sola sabiendo que lo tengo todo”, confesó Verónica.

Si bien la condición que padeció Verónica es cada vez más reportada en mujeres luego de dar a luz, esto no significa que deba ser desatendida o se le reste importancia.

“No me siento bien, no me siento tranquila, en mi mente pasan muchas cosas. Aun sabiendo que tengo gente a mi alrededor, me siento muy triste. Veo mi cuerpo y no es igual, sé que todo es un proceso, sé que todo es pasajero, pero me siento muy mal”, añadió.