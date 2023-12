Buenas noticias para los fanáticos de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Resulta que la famosa franquicia creada por Koyoharu Gotouge se expandirá aún más, con el lanzamiento de su temporada 4 y hasta un episodio especial que podrás ver en el cine. ¿Quieres averiguar más al respecto? Pues, a continuación, te cuento de qué trata y todo lo que debes saber sobre el Arco del Entrenamiento Pilar del anime de Crunchyroll.

Vale precisar que esta producción japonesa nació como una serie de manga en febrero del 2016, con las publicaciones regulares de la revista semanal Shūkan Shōnen Jump.

Más tarde, desde el 6 de abril del 2019, fue adaptada en formato televisivo por el estudio Ufotable. De esta forma, se estableció como uno de los animes más populares de la historia.

¿DE QUÉ TRATA “KIMETSU NO YAIBA” - TEMPORADA 4?

Tras la conclusión del Arco de la Aldea de los Herreros, se ha anunciado que la cuarta temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” adaptará el Arco del Entrenamiento Pilar (también conocido como “Hashira Geiko Hen” o “Hashira Training Arc”).

Este se centra en el arduo entrenamiento llevado a cabo por los Pilares, con el fin de mejorar las habilidades y las fortalezas físicas de todos los miembros que forman parte de los Cazadores de Demonios. En ese sentido, parece ser la antesala perfecta para el tramo final de la historia.

Evidentemente, esto supone que personajes como Hashira y Tanjiro desarrollarán un papel fundamental a lo largo de los episodios. ¿Te los vas a perder?

MIRA EL TRÁILER DE “KIMETSU NO YAIBA” - TEMPORADA 4

EL EPISODIO DE ESTRENO DE “KIMETSU NO YAIBA” - TEMPORADA 4

Ufotable ha confirmado que la experiencia del anime se trasladará a la pantalla grande, pues “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training” se estrenará en los cines alrededor del mundo.

Este largometraje no solo presenta el último episodio de la temporada 3, sino que también se compone del episodio de estreno del Arco del Entrenamiento Pilar.

Cabe resaltar que la temporada 4 de la serie cuenta con 11 episodios en total, siendo el primero y el último los de mayor duración.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – TO THE HASHIRA TRAINING”?

El capítulo de estreno de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” - Temporada 4 llegará a los cines de más de 140 países y regiones, en los que se incluyen los territorios de la siguiente programación:

Tokio (2 de febrero del 2024)

Nueva York (10 de febrero del 2024)

Seúl (11 de febrero del 2024)

Ciudad de México (17 de febrero del 2024)

Singapur (17 de febrero del 2024)

Yakarta (18 de febrero del 2024)

París (24 de febrero del 2024)

Taipei (24 de febrero del 2024)

Londres (25 de febrero del 2024)

Hong Kong (25 de febrero del 2024)

Si bien aún no se confirma la fecha oficial del lanzamiento de los nuevos capítulos en Crunchyroll, se proyecta que aterricen en la plataforma a partir de abril del 2024. ¡Te recomendamos estar atento a los anuncios del servicio de streaming!

El póster del evento cinematográfico “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training” (Foto: Ufotable)

