¡Menudo susto en la capital! A pesar de su estado de gestación, la actriz Natalia Alcocer reveló por medio de una transmisión en vivo las horas de angustia que padeció al ser detenida por varios policías en Ciudad de México. Tal medida se dio debido a una orden de arresto en su contra realizada por Juan José Chimal, padre de sus 3 pequeñas hijas.

Contra todo pronóstico, Natalia Alcocer, reconocida actriz mexicana de 48 años, contó a todos sus seguidores las horas de incertidumbre que padeció luego de haber sido intervenida por distintos policías locales en CDMX.

Si bien logró mantener la compostura pese a encontrarse embarazada, la histrionisa indicó que la detención se dio debido a la falta de cumplimiento del acuerdo de presentar “a menores a convivencia familiar”. Todo fue, según la propia Alcocer, obra y gracia de Juan José Chimal, su expareja y padre de sus 3 pequeñas hijas.

La actriz mexicana grabó los momentos exactos de su detención (Foto: Natalia Alcocer / Instagram)

En ese sentido, la experta en artes escénicas presentó imágenes del momento de incertidumbre que pasó en las inmediaciones de un juzgado en la capital mexicana, específicamente, cuando le notifican su orden de arresto por parte de las fuerzas del orden.

“Saliendo aquí de juzgados y me van a arrestar, tengo un arresto, me están arrestando. Increíble, y no arrestan al padre que no paga pensión alimenticia”, aseveró la protagonista de novelas como “Agujetas de color rosa” y “Corazón Guerrero”.

UN ANUNCIO ALGO ACCIDENTADO

Luego de varias idas y rumores de por medio, pudimos conocer que Natalia se encontraba en la dulce espera. Eso sí, la noticia no fue anunciada tal y como hubiese deseado la propia actriz, ya que fue durante su detención que se comunicó que la exconcursante de “La casa de los famosos” tenía 7 meses de embarazo.

La modelo mexicana se separó de Juan José Chimal en 2020 (Foto: Natalia Alcocer / Instagram)

Si bien hasta la fecha no hay una información clara sobre el estado del bebé o la salud de la madre, la propia Alcocer indicó que sintió algunos mareos durante el arresto, razón por la que distintos paramédicos y doctores del lugar acudieron a su rescate para evitar mayores complicaciones.

¿QUIÉN ES EL PADRE DEL BEBÉ QUE ESPERA NATALIA ALCOCER?

Aunque la propia Natalia trató de llevar su relación de la manera más privada posible, se supo que la mexicana mantiene un romance con Michael Cohn Del Real, quien, aparentemente, sería el padre del futuro bebé que espera la estrella televisiva.

Además, la exparticipante de “Survivor México” señaló sentirse muy enamorada del chico que conoció en 2020 debido a que supo apoyarla durante los momentos más difíciles de su vida.

Natalia Alcocer junto a sus hijas (Martina, Bruna, Leonor) y su actual pareja, Michael Cohn Del Real (Foto: Natalia Alcocer / Instagram)

“Parece que la vida tenía planeado el encuentro. Nos conocimos y cuando nos despedimos nos abrazamos, pero sentí demasiado bonito, no lo quería soltar y después él me contó que tampoco a mí”, aseveró.

¿QUIÉN ES MICHAEL COHN DEL REAL?

Al igual que Natalia, la actual pareja de la mexicana es un actor y modelo venezolano, aunque aún no goza de mucha popularidad en el ámbito local. Se sabe que posee más de 28 mil seguidores en Instagram, donde podemos ver decenas de fotos de él junto a Alcocer.

El modelo venezolano junto a Natalia y sus 3 pequeñas (Foto: Michael Cohn Del Real / Instagram)

También presume a las hijas de su novia cada vez que puede, por lo que no cabe la menor duda de la buena relación de las pequeñas con el experto en artes escénicas.

¡Felicidades por el nuevo integrante en camino, Natalia! ¡Qué viva el amor!