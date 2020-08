En “The Umbrella Academy” , cada uno de los hermanos Hargreeves tiene un nombre y un número, excepto Five (Aidan Gallagher). Asimismo, en los cómics estos tiene un apodo y a Five se le conoce como The Boy, pero no tiene un nombre real. En la serie de Netflic, a diferencia de sus hermanos, solo se le menciona por su número. ¿Por qué?

Mientras los fans de “The Umbrella Academy” esperan la confirmación de Netflix para una tercera temporada, algunos detalles en torno a la historia se van haciendo público. Como el motivo por el cual Five no tiene un nombre real. Aunque podría ser un indicativo de su personalidad y profesión de asesino, los cómics tienen la respuesta.

Cuando Reginald Hargreeves adoptó a cada miembro de la Academia Umbrella, trabajó con cada uno de ellos para perfeccionar sus poderes. Five se mostró demasiado ansioso por flexionar sus habilidades para saltar en el tiempo antes de que realmente entendiera cómo controlarlas. Debido a su impaciencia, saltó a un futuro apocalíptico y accidentalmente estuvo atrapado allí durante décadas. Como estuvo solo durante muchos años, adoptó el único nombre que conoció. ¿Pero de dónde nace su seudónimo?

¿POR QUÉ FIVE NO TIENE UN VERDADERO NOMBRE?

Los cómics de “The Umbrella Academy” explican la falta del nombre real de Five. La ‘mamá’ de los niños, Grace, les dio nombres a cada uno durante la ausencia del personaje de Aidan Gallagher. Sin embargo, a adaptación de Netflix nunca ofrece tal explicación, a pesar de que muestra la relación afectiva entre el androide y sus ‘hijos’; sin embargo, es apropiado que nunca le hayan dado un nombre real. A continuación el por qué.

Si bien ninguno de los hermanos Hargreeves tuvo una vida fácil, Five tuvo el más inusual de todos. Cuando saltó al futuro apocalíptico en la temporada 1 de “The Umbrella Academy”, la organización The Commission lo recogió y lo convirtió en un asesino metódico y desalmado.

Después de que la Academia Umbrella se disolvió, los demás hermanos Hargreeves continuaron con sus propias vidas. Fueron capaces de ganar la humanidad que nunca les enseñó Reginald. Five nunca entendió eso, ya que tenía que luchar todos los días solo para mantenerse con vida. En el tiempo que estuvo lejos de su familia, la única vez que sintió algún tipo de amor o compasión fue hacia un maniquí. Gracias a The Commission, Five era más una máquina que una persona.

Los cómics de “The Umbrella Academy” pueden proporcionar una explicación lógica de por qué Five no tiene un nombre real, pero la descripción que hace Netflix de su pasado y personalidad es una explicación suficiente. Durante décadas, Five puso su carrera como asesino por encima de todo lo demás. Su falta de un nombre real solo resalta su falta de humanidad, asegura Screen Rant.

En una entrevista con Collider, Aidan Gallagher , actor que da vida al personaje, señaló le divierte que Five rechace la idea de un nuevo nombre. Cosas como los nombres son triviales. La reunión con sus hermanos le da a Five un poco de humanidad, pero está destinado a ser el tercer objetivo que fundamenta a su familia emocional. Entonces, considera que es perfecto que nunca haya recibido un nombre real en “The Umbrella Academy” .

