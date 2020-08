El final de la segunda temporada de “The Umbrella Academy” dejó muchas dudas en los fans que esperan ser respondidas en una temporada 3 aún no confirmada. La serie de Netflix terminó con los seis hermanos enfrentados cara a cara con Reginald Hargreeves vivo, una nueva academia, Sparrow Academy, y con un Ben Hargreeves vivo, que había sido dado por muerto.

Los hijos de Hargreeves se toparon con un nuevo grupo que se hace llamar Sparrow Academy, cinco chicos que aparecen en la mansión comandado nada menos que por Ben. Esto llamó mucho la atención de todos, pues no solo Ben es parte de un grupo que no es el que creó su padre sino que deja una gran interrogante: ¿Por qué Ben no es parte de The Umbrella Academy si está con vida?

Si bien no se ha confirmado la tercera temporada, la presencia de Sparrow Academy, nos da un indicio de lo que pasará en la continuación de la serie. Para entender mejor a esta nueva academia y a Ben ella, Screen Rant postula unas teorías. A continuación te lo detallamos.

Justin H. Min interpreta a Ben Hargreeves en "The Umbrella Academy" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ BEN AHORA FORMA PARTE DE LA SPARROW ACADEMY?

El punto de divergencia en la línea de tiempo ocurrió con certeza cuando, en el último intento de Five de evitar otro apocalipsis y en la misión de Diego de descarrilar el asesinato de JFK, The Umbrella Academy se volvió hacia su padre, unos veinticinco años antes de que nacieran. Esto dejó claro que Hargreeves estaba decepcionado por los resultados del experimento de su yo futuro.

Mientras el grupo se sienta alrededor de la mesa del restaurante, se ve a Hargreeves anotando los nombres y habilidades de sus futuros hijos, expresando su disgusto hacia todos ellos, y en particular hacia Diego. Ben estuvo presente en esta interacción, pero Klaus se negó a presentarle a su padre, por tanto, se puede deducir que Reginald no sabía que estaba allí.

Entonces, aunque Hargreeves sabía que la adopción de Luther, Diego, Allison, Klaus, Five y Vanya resultaría tanto en su muerte como en el fin del mundo, no sabía del papel de Ben en The Umbrella Academy. Esto podría significar una de dos cosas: o no tenía conocimiento de que Ben estuviera en Umbrella Academy, o lo sabía, pero decidió mantener a Ben en Sparrow Academy debido a su poder y porque su muerte a una edad temprana lo eximió de la decepción de su padre.

Por otro lado, Ben es el único miembro original de The Umbrella Academy que fue llevado a Sparrow Academy debido, ya que no parece reconocer a sus hermanos cuando aparecen por primera vez sobre el balcón de la residencia de su padre junto con otros miembros cuyas identidades no han sido reveladas.

Los miembros de la Academia Sparrow hacen su aparición al final de la temporada 2 (Foto: Netflix)

1. REGINALD NO SABÍA QUE BEN ESTABA EN THE UMBRELLA ACADEMY

Cuando los hermanos regresan a 2019, Ben es el número uno y líder de la Academia Sparrow. Esto podría sugerir que Reginald no tenía conocimiento del papel de Ben en la Academia Umbrella. Asimismo, durante su reunión en 1963, Ben le pidió a Klaus que anunciara que estaba presente, y este se negó, por lo que no logró presentarse ante su padre. A partir de esto, en Ben nace el odio hacia la Academia Umbrella y hacia su padre.

En la serie se ha sugerido que, de los 43 niños que nacieron dotados, algunos no sobrevivieron mientras que otros fueron abandonados o puestos en adopción, y otros aún (como los padres de Lila) quería quedarse con su hijo. Por lo tanto, esto podría significar que una vez que Hargreeves descartó a Luther, Diego, Allison, Klaus, Five y Vanya, la cantidad de niños que pudo adoptar se redujo significativamente y, por lo tanto, las probabilidades de que Ben fuera elegido fueron pocas.

Mientras Ben estaba en el cuerpo de Klaus pudo abrazar a su hermano Diego (Foto: Netflix)

2. REGINALD DECIDIÓ MANTENER A BEN EN EL SEGUNDO EQUIPO

En la temporada 2, episodio 10, los flashbacks muestran a los hermanos Hargreeves reunidos para el funeral de Ben en la academia. Reginald les dice que la muerte de Ben es culpa de ellos y, aunque los fanáticos aún no conocen las circunstancias exactas que rodearon su prematura muerte, está claro que Hargreeves cree que su hijo fue decepcionado por sus hermanos. Incluso hay una sugerencia, en el hecho de que hay una estatua de Ben en los terrenos de la academia, y que era el favorito de Sir Reginald. Si no tuviera ninguna razón para rechazar a Ben, tendría sentido que lo identificara como un fuerte candidato para The Umbrella Academy.

Es casi imposible anticipar lo que Sir Reginald Hargreeves, un alienígena aparentemente sin edad con un vasto intelecto y recursos desconocidos, puede o no saber. Por lo tanto, es muy posible que, a pesar de no encontrarse con Ben en 1963, todavía supiera de su presencia en ese momento o de su existencia en el futuro.

Si se acepta la lógica de que Sir Reginald no sabía todo sobre el futuro, podría ser que no veía a Ben como corrupto y disfuncional, a diferencia de sus hermanos adultos, ya que murió antes de demostrar ser una decepción. Por lo tanto, al adoptar a Ben y convertirlo en el número uno en la nueva línea de tiempo, Reginald Hargreeves podría asegurarse que este no muriera de niño y que sus poderes aún se utilizaran para hacer el bien.

El fantasma de Ben se sacrificó y se despidió en la segunda temporada de "The Umbrella Academy" (Foto: Netflix)

