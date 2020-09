No hay nada como preparar una bebida vegetal en casa, pues no solo es muy fácil de hacer, sino que además es garantía de que nuestro producto será 100% natural, sin preservantes, ni añadidos. En cuanto aprendemos a elaborarlas nosotros mismos, no volveremos a comprarla en el supermercado. A continuación una receta casera y sencilla de leche de soya con canela.

Ingredientes

1 taza de soya

1 rama de canela

Azúcar al gusto (opcional)

Preparación

Coloca la soya en un recipiente y cubre con abundante agua. Deja remojar durante 8 horas o toda la noche. Pasadas las 8 horas, desecha el agua de remojo y enjuaga la soya muy bien hasta que el agua salga clara. Muele muy bien los frijoles de soya con 1 1/2 litros de agua, trabajando en tandas para hacerlo más fácil. Cubre un cedazo grande con un trozo de manta de cielo o servilleta de tela de aproximadamente 50 centímetros cuadrados, y colócalo sobre una olla mediana. Vierte el licuado de soya sobre la manta. Va a ser necesario que tomes las cuatro esquinas de la manta con una mano, a fin de exprimir la leche con la otra. Calienta la leche de soya junto con la canela hasta que empiece a hervir. Luego reduce el fuego a bajo y deja que hierva por 5 minutos. Apaga el fuego y, si gustas, endulza al gusto.

Ficha

Tiempo total: 510M

Tiempo preparación: 20M

Porciones: 6

