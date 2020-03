La cocina es uno de los trabajos más antiguos del hombre y uno de los más necesarios hoy en día. La cocción de alimentos data desde que el hombre descubrió el fuego y ha sido la clave para su supervivencia eliminando bacterias y virus que podría contener la comida cruda. Con el tiempo evolucionó hasta ser hoy prácticamente un arte, donde los mejores chefs descubren la cantidad exacta de combinación de sabores para poder crear un plato único de un sabor inigualable.

Sin embargo, no todos somos chefs profesionales. Cada uno en nuestras casas cocina los alimentos de manera básica con lo que nos enseñaron nuestros mayores o siguiendo instrucciones de Internet, y de hecho existen algunas personas que nunca han tocado una cocina en su vida y en el contexto actual han comenzado a experimentar con la comida.

En marzo del 2020 comenzó una pandemia mundial por el COVID-19, popularmente llamado coronavirus, que ha infectado a prácticamente todo el mundo y cuyo brote se originó en China. Eso ha llevado a que muchos países adopten la extrema medida de realizar una cuarentena, dejando a sus ciudadanos dentro de sus casas para evitar la propagación del virus y es aquí donde muchos han comenzado a aprender el arte de cocinar.

¿Qué se necesita para aprender a cocinar? ¿Cómo lo hago? ¿Qué recetas seguir? Estas preguntas son unas de las primeras que los cocineros novatos se hacen al momento de decidir cómo comenzar. En este artículo, antes que cualquier otra cosa, te daremos una lista de herramientas básicas que cualquier chef debería tener en su cocina.

10 ELEMENTOS BÁSICOS PARA CHEFS NOVATOS

SET DE CUCHILLOS

Si te dan miedo los cuchillos, el cocinar va a ser complicado para ti. Una de las herramientas más indispensables es el cuchillo de cocina, pero no solamente uno. Existen diversos tamaños y presentaciones que se utilizan para rebanar, picar, cortar y hacer de todo con las carnes o verduras que luego se unirán en una sartén u olla.

Es cierto que es uno de los elementos más peligrosos por el peligro de corte al manipularlo, pero los cocineros novatos tienen que tener un set de cuchillos para conocerlos, practicar y así con el tiempo evitar cada vez más los accidentes en la cocina.

TABLA DE PICAR

Si ya tienes cuchillos, verás que es complicado utilizarlos en cualquier superficie de la casa ya sea porque ensuciarás alguna parte que luego será difícil de quitar o porque no es la ideal para hacer cortes. Es por ello que un segundo elemento importante es la tabla de picar, hecha de plástico, madera o bambú, que te permite cortar cualquier cosa con tu cuchillo de cocina.

COLADORES

Los coladores son otras herramientas infaltables en una cocina, ya que de ellos depende la separación de las cosas sólidas de las líquidas. Estos pueden servir luego de cocer los tallarines, para hacer jugos de frutas, escurrir verduras, etc. Al igual que las tablas de picar, existen presentaciones en plástico, pero es mejor optar por las de metal por su durabilidad.

DELANTAL

Aunque parezca tonto, para los chefs novatos es vital un delantal. Este no solo impide que la comida ensucie la ropa, sino también la protege de cualquier elemento externo que podría estar en nuestra vestimenta. Por otro lado, al momento de manipular aceite este puede saltar hacia nosotros, así que el delantal también cuida al cocinero de hacerse daño.

TAZONES MISE EN PLACE

En francés “mise en place” significa “todo en su lugar”, y estos tazones hacen exactamente eso. Si vas a experimentar en la cocina, no hay nada mejor que una serie de tazones donde puedas colocar los ingredientes ya picados o en su medida exacta para tener todo a la mano a la hora de cocinar.

TAZAS Y CUCHARAS MEDIDORAS

¿Ves que todas las recetas tienen cantidades exactas que no sabes cómo medir? Tranquilo, para eso están las tazas y cucharas medidoras. Todo cocinero experto o novato utiliza una serie de elementos para medir los ingredientes que utiliza en la cocina, ya sea para seguir una receta tal cuál como la vio o para crear nuevas y querer saber qué utilizó y en qué cantidad para lograr un sabor perfecto.

ABRELATAS

Es lógico que, en el camino de la cocina, no todos los ingredientes sean frescos. A veces se utilizan latas de conserva o ingredientes enlatados de diversos tamaños que son sellados en compartimientos de metal para su preservación. Además, no todos tienen el llamado “abre fácil”, así que un abrelatas sería ideal para que no estés volviéndote loco de cómo abrirlas o dañar algo si lo haces con un cuchillo.

PELADOR DE VERDURAS

Los chefs más experimentados saben que a veces un cuchillo no es suficiente. Intentar pelar algunas verduras o frutas solo con cuchillos puede ser muy complicado y de hecho es allí donde suceden la mayoría de incidentes. Un set de peladores de verduras podría ser ideal para los cocineros novatos que quieran tener un poco más de facilidad en la cocina y no arriesgarse tanto.

CUCHARONES Y ESPÁTULAS

Cuando se cocina, ya sea en olla o en una sartén, es necesario tener cucharones o espátulas para revolver, dar vuelta o simplemente comprobar cómo va el proceso de cocción de nuestros alimentos. En el caso de los cucharones se recomienda utilizar los de madera por no conducir el calor tan rápidamente y en caso de las espátulas se recomienda aquellas que se hagan de acero inoxidable, por el uso rudo que se le puede dar más su durabilidad.

SET DE OLLAS Y SARTENES

Por supuesto, no puede faltar el set de ollas y sartenes en una cocina. No importa qué cosa se decida por cocinar, siempre será necesario uno de estos utensilios para poder realizar la correcta cocción de los alimentos. Otras opciones son pequeñas parrillas o grills, pero para el día a día no hay nada más útil que una batería de cocina.

