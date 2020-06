"13 Reasons Why″ es uno de los dramas para adolescentes más populares y polémicos que ha salido en los últimos tiempos. Basado en el libro del mismo nombre de Jay Asher, comienza con la trágica muerte de Hannah, una adolescente que deja trece cintas para explicar por qué decidió quitarse la vida. La primera temporada se centró en la historia de Hannah y con una dirección clara para la historia, logró capturar las luchas aparentemente latentes de los adolescentes.

Sin embargo, a la par recibió críticas por “glorificar” el suicidio como algo romántico en la ficción, pero eso no impidió que a la gente le gustara, se popularice y finalmente Netflix ordene unas tres temporadas más que se fueron anunciando progresivamente con el pasar de los años, estrenando la segunda en el 2018, la tercera en 2019 y ahora la cuarta en junio del 2020.

Como se vio en la anterior parte, Clay y su grupo decidieron inculpar a Monty por la muerte de Bryce Walker, ya que ellos descubrieron que en la cárcel donde había sido encerrado por el abuso sexual que hizo contra Tyler. De esta manera, la culpa era trasladaba a alguien que no podía ser juzgado y todo quedaba “cerrado”.

O al menos eso pensaron, ya que alguien comenzó a acusarlos anónimamente de que habían acusado a Monty injustamente. Con esto y con los episodios de ansiedad de Clay, la cuarta temporada abrió con más preguntas, respuestas y un cierre final a la historia que mantuvo a más de uno pensando en cómo sería su conclusión. ¿Qué significa lo que pasó en el último capítulo? Aquí la respuesta.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “13 REASONS WHY”?

Como se ve en la nueva temporada de “13 Reasons Why”, Clay lucha con la muerte de Monty, sintiéndose responsable de ello. A medida que su salud mental empeora, decide no compartirlo con sus amigos, para que no piensen que es débil. Quiere estar allí para ellos, pero no comprende que antes de ayudarlos, tiene que ayudarse a sí mismo.

Por otro lado, Winston se traslada de Hillcrest a Liberty High para descubrir al verdadero asesino de Bryce Walker y limpiar el nombre de Monty. Mientras tanto, Clay se pelea con los deportistas, que deciden tomar represalias con toda su fuerza. Surgen tensiones entre Jessica y Justin, mientras que por otro lado Alex descubre un lado diferente de sí mismo.

Después de regresar al baile de graduación, los estudiantes de Liberty High están de humor para celebrar. Sin embargo, los ánimos se arruinan cuando Justin se enferma. Resulta que tiene una enfermedad terminal y no hay forma de ayudarlo. Clay, que había estado mejorando después de descubrir su problema de disociación, una vez más, cae en el pozo del dolor y el trauma.

Por si fuera poco, los esfuerzos de Winston son recompensados y finalmente descubre lo que estaba buscando, pero exponer la verdad resulta ser más complicado de lo que había imaginado ya que en su intento de encontrar respuestas, también había entablado nuevas relaciones que lo hicieron sentir mejor luego de perder a Monty.

En las temporadas anteriores de la serie de Netflix, cada final había llevado a la revelación de un misterio general que creó más preguntas para una temporada de seguimiento. Esto significaba que cada vez, un giro esperaba a la audiencia. Esta vez, sin embargo, el programa concluye todo, respondiendo al destino de cada personaje con una certeza optimista.

SIGNIFICADO DEL FINAL DE “13 REASONS WHY”

La temporada comenzó con la amenaza de que Winston iba detrás de Clay y sus amigos. Fue inflexible en averiguar lo que realmente le sucedió a Bryce Walker, para poder limpiar el nombre de Monty, a quien inculparon de su asesinato porque resultó ser la opción más obvia. Se unió a esta búsqueda el equipo de fútbol que decidió hacer sufrir a Clay después de un altercado con él en la cantina.

No importaba lo que Monty le hubiera hecho a Tyler o a nadie más, para sus amigos él era una buena persona que no merecía asumir la culpa por un asesinato con el que no tenía nada que ver, y luego murió por eso. Todos estaban enfocados en Clay, quien también había sido el principal sospechoso de la policía antes de que la investigación fuera dirigida hacia Monty.

Incluso si no mató a Bryce, pensaron que él conocía a la persona que lo había hecho y esto lo hizo cómplice de ello. Al final, sin embargo, este problema se resuelve porque las personas que tenían más curiosidad por descubrir la verdad se enamoran de las personas que estaban buscando. Para ingresar al grupo, Winston entabla una amistad con Tyler, que se extiende a Alex.

En ese momento, no sabía que Alex fue quien empujó a Bryce a su muerte, y se enamora de él luego de pasar mucho tiempo compartiendo anécdotas y experiencias. Mientras tanto, Diego expresa su atracción por Jess, quien decide estar con él para averiguar lo que sabe y alejarlo de la verdad.

Diego se entera de la participación de Jessica durante la protesta escolar. Ella está en primera línea, pero Justin la tira hacia atrás y le dice que “no puede ser arrestada”. Diego descifra el significado de esto, y debido a que está enamorado de Jess, le resulta difícil aceptar que ella sea la responsable de lo que le sucedió a Monty.

Winston también deduce, aunque erróneamente, que Jessica mató a Bryce. Ella tenía el motivo y su ira no era un secreto para nadie. Sin embargo, antes de poder compartir esta teoría con los policías, Alex se adelanta y lo arroja a otro dilema. Winston quería tener la venganza de Monty porque lo amaba, pero cuando descubre lo que sucedió, también se enamora de Alex, a quien ya no quiere lastimar.

Otra persona que no estaba seguro de la verdad sobre la muerte de Bryce fue el oficial Díaz. No podía conectar la situación con Monty y el hecho de que el oficial Standall no registrara los interrogatorios también lo molestaba. En un momento, incluso piensa en reabrir la investigación, pero finalmente decide no hacerlo.

Al final, todo esto significa que ya no hay nadie investigando la muerte de Bryce. El secreto está a salvo, y apenas hay posibilidad de que vuelva y muerda a Alex o Jessica. Además, esto también da un nuevo comienzo a los personajes, junto con el momento de la universidad. Se irán a diferentes lugares, dejando atrás todo el equipaje en su ciudad natal y haciendo nuevos amigos y relaciones en nuevos lugares.

Clay continuará trabajando en sus problemas. Ha mejorado con el tiempo, pero el hecho de que todavía vea personas muertas significa que todavía no ha dejado de lado todo el trauma que tuvo que pasar desde la muerte de Hannah. Tiene mucho trabajo por hacer, pero hay esperanza.

Otra persona que fue perseguida por fantasmas del pasado fue Jessica. Ella comenzó a ver a Bryce desde que quemó la cinta que le había dejado. Él se le aparecería en las situaciones más inoportunas y empeoraría toda su situación. Lo que realmente le molesta es la sensación de que él todavía puede, de alguna manera, controlar su vida, lo que significaría que ganó con su cometido.

Al final, ella decide que ya ha tenido suficiente de él. Jessica se despide de él y le dice que nunca puede ganar. Ella ha superado las cosas que la habían estado frenando y está lista para salir al mundo. Lo mismo ocurre con Tyler y Alex, ya que ambos han aceptado algunas cosas importantes en sus vidas y, lo que es más importante, se han perdonado a sí mismos por sus transgresiones pasadas.

Este es un nuevo comienzo para todos ellos fuera de la pantalla de Netflix, ya que es muy poco probable que los personajes vuelvan con una nueva temporada o alguna historia paralela. Todos al final logran superar sus problemas, algunos más que otros, y deciden dejar todo atrás para concentrarse en la universidad.

