Cuando las bacterias o virus atacan nuestro cuerpo, las defensas salen a protegernos, La mayoría de infecciones producen que nuestra temperatura corporal se eleve debido a que con ello, los microorganismos que buscan afectarnos no pueden hacerlo debido a que prosperan mejor entre los 37° C. Esto es mejor conocido como fiebre.

La fiebre se puede distinguir en un niño, cuando está por encima de 38°C, medida en las nalgas, 37.5° C, medida en la boca, y 37,2° C, bajo el brazo. En el caso de los adultos, 37,5° C, dependiendo la hora del día. La temperatura corporal normal puede cambiar en el mismo día, por lo general es más alta durante la noche.

Los expertos explican que cuando se tiene fiebre, este no es el problema principal. Por eso, se debe tratar aquello que la causa y no necesariamente a esta en sí misma. Sin embargo, si sobrepasa temperaturas normales puede ser peligroso, por lo que hay que conocer algunas opciones.

Baño de agua tibia o esponja

Es uno de los más utilizados. Consiste en tomar un baño de agua tibia o los llamados baños de esponja. Esto estimula la producción de sudor. Solo asegúrese que el agua no esté demasiado caliente y que el baño dure entre 5 y 10 minutos. Es importante el secado rápido.

Hidratación

El cuerpo necesita una gran cantidad de líquidos para combatir los episodios de fiebre, ya que las altas temperaturas que provoca pueden causar sudoración y deshidratación. Esta reposición de los líquidos se vuelve especialmente importante si hay vómitos o diarrea.

Enfriar desde los pies

En la sabiduría popular se cree que los pies fríos ayudan a bajar la temperatura del cuerpo, además, favorecen a la circulación y una mayor respuesta del sistema inmunológico. Los calcetines húmedos son unos de los métodos más recomendados para conseguirlo, simplemente hay que mojarlos con agua bien fría y colocarlos en los pies de preferencia hasta cubrir los tobillos. Luego, luego coloca secos encima.

Compresas de vinagre

El vinagre comúnmente se utiliza como aderezo de ensaladas; sin embargo, también podría resultar útil para ayudarte para bajar la fiebre. Puedes diluir unas cinco cucharas en un litro de agua. Luego, toma un paño limpio, sumérgelo y ponlo sobre la frente, también puedes envolver los tobillos. Cambiar la compresa cuando se enfríe.

Canela

La canela tiene la capacidad para calentar el cuerpo y acelerar el sudor. Para beneficiarte de esta propiedad, debes preparar una infusión de canela y beberla cada hora mientras dura la fiebre. Para ello, añade una cucharadita de canela en polvo a una taza de agua hirviendo, tapa y deja reposar durante tres minutos.

Tener en cuenta que cuando el caso es grave y la fiebre es muy alta, lo recomendable es asistir al médico más cercano para que realice el diagnóstico respectivo. No automedicarse.

China realiza diversos controles para detectar fiebre como síntoma del COVID-19. (Foto: NOEL CELIS / AFP)

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

