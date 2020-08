Los perros no llevan bien el calor. Al igual que los gatos, no pueden sudar. Son mascotas que sufren las altas temperaturas. Solo tienen glándulas sudoríparas en las almohadillas. Esto hace que no sean capaces de regular la temperatura corporal como nosotros y, por lo tanto, cuando se exponen a altas temperaturas solo pueden bajarla jadeando, es decir, respirando por la boca.

Por ello, si el perro produce mucha saliva o jadea incesantemente, significa que tiene mucho calor y hay que enfriarlo rápidamente. Los gatos son más delicados, y si observamos que el animal está jadeando, indica que puede tener un golpe de calor.

¿Cómo saber si tu perro tiene calor?

Es muy importante saber detectar cuando nuestra mascotas está pasando calor. Algunos síntomas pueden ponernos en alerta. Si el animal está fatigado, como somnoliento, puede estar pasando calor, porque cuando siente el exceso de sofoco su cuerpo trata de reducir el gasto de energía y reservarla para la termorregulación.

La nariz del perro también nos puede poner en alerta. Una nariz húmeda es un indicador de que nuestro perro se encuentra bien, si está seca puede ser un indicio de que tiene fiebre. El vapor de agua caliente procedente de los pulmones se condensa al tocar las glándulas salivales de la boca y la lengua, que están más frías, y se transforma en agua líquida y cae en forma de gotas.

A través de las almohadillas de sus patas también eliminan sudor. (Pexels)

A través de las almohadillas de sus patas también eliminan el sudor. Si vemos que el perro ha dejado huellas mojadas, ese es otro síntoma evidente de que tiene fiebre y sudoración. De hecho, cuando la temperatura es alta, dejan huellas al caminar, como si estuvieran mojadas.

¿Cómo refrescarlo si tiene calor?

Para bajar la temperatura corporal de un perro, debes humedecerlo con agua, mojar su pelo y colocarlo en un lugar fresco. Además, si salimos a caminar, a menudo debemos hidratarlo y proporcionarle un espacio de sombra para el descanso. Lo podemos hacer con agua o toallas de papel húmedas para enfatizar la cabeza y el torso.

También deben tomarse otras medidas de sentido común. Por ejemplo, los dispensadores de alimentos y bebidas deben colocarse en un lugar fresco para evitar que se calienten con el sol. ¡tener cuidado! Porque las altas temperaturas hacen que los alimentos sean más propensos a estropearse. Debemos cuidar que los platos de nuestro perro o gato estén limpios y la comida no muestre signos de mal estado.

