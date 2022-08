De entre todas las menestras, las lentejas son las preferidas por la mayoría de personas. Sin embargo, al momento de cocinarlas se corre el riesgo que se despellejen. Por ese motivo, aquí te compartimos un truco casero para que lo apliques.

Las lentejas son alimentos de gran valor nutricional y por ese no sorprende que sean muy consumidos en el mundo. Incluso, en algunos países como en el Perú, es prácticamente una tradición comer estas menestras todos los lunes.

Si bien suelen ser fáciles de conseguirlas y su costo no es tan alto, al momento de la preparación se puede correr el riesgo que se despellejen si no se tienen los cuidados respectivos. A continuación, te brindamos algunas recomendaciones de 20 Minutos para que esto no suceda.

¿Qué hacer para que las lentejas no se despellejen?

No remojar las lentejas

No es necesario remojar las lentejas previamente, pues no tardan mucho tiempo en tenerlas cocidas.

Escoger y lavar a conciencia

Algunas veces se suele encontrar piedritas en las lentejas, sobre todo si se compra a granel en los mercados. Por eso es importante escogerlas bien y luego lavarlas a conciencia.

No es necesario remover

Al momento de colocar las lentejas en la olla, puedes removerlas con una cuchara de madera, siempre y cuando estén duras. Sin embargo, cuando el agua ya hirvió y las lentejas están más blandas ya no es necesario hacerlo. Si lo remueves, lo más probable es que se despellejen. Una opción para que no se sequen es darle una sacudida a la olla, agarrándola por sus dos asas con tus guantes de cocina.

A fuego lento

Para que las lentejas no suelten su piel, es recomendable cocinarlas a fuego lento. Se estima que en una hora ya estarán cocidas si se sigue este procedimiento.

No agregar más agua

Las lentejas deben ser cubiertas al principio con 3-4 centímetros de agua, por lo que es recomendable no añadir más líquido. Si lo haces, se corre el riesgo que las lentejas suelten la piel.

