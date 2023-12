Como bien sabemos, Clara Chía Martí y Gerard Piqué forman parte del espectáculo hispano desde inicios de año. Tanto la expareja de Shakira como la joven de 24 años nos han venido demostrando que su relación va en serio y no se trata de un simple affaire, tal y como muchos señalaban desde el año pasado.

De hecho, uno de los detalles que no ha pasado desapercibido para la prensa catalana tiene que ver precisamente con dos accesorios que Gerard y Clara usan todos los días. Y no, no se trata precisamente de una lujosa prenda de diseñador o un vestido de miles de dólares.

El empresario y Clara Chía anunciaron su amor por redes sociales (Foto: Gerard Pique / Instagram)

Resulta que la joven trabajadora de Kosmos y el también presidente de la Kings League suelen llevar consigo dos pulseras negras, algo que ha llamado la atención de sus seguidores en redes sociales.

GERARD PIQUÉ: EL SIGNIFICADO DE LA PULSERA NEGRA QUE LLEVA CON SU NOVIA CLARA CHÍA

Si bien los novios suelen emplear y portar varios accesorios como cadenas o relojes, fue la cadena negra que ambos llevan en las muñecas lo que más ha llamado la atención de los internautas en redes sociales.

Por ello, la cuenta de “Clara Chía & Gerard Piqué” decidió recordarnos que las pulseras negras son una forma de “protegernos” ante las malas vibras y también “son un gran amuleto” contra este tipo de energías.

Y, curiosamente, las pulseras coinciden con los momentos complicados que ha vivido la pareja a lo largo de los meses tras confirmarse su noviazgo. Recordemos que para la opinión pública fue Clara Chía quien se interpuso en el amorío de Shakira y Gerard Piqué.

Geri y Clara además de llevar collares muy similares también comparten pulseritas negras. Siempre se ha dicho que las pulseras negras poseen la capacidad divina de protegernos y son un gran amuleto contra la energía negativa. ❤ pic.twitter.com/1qaog3zSJa — 🩷Clara Chia & Gerard Piqué🩷|FANS (@ClaGerFans) November 29, 2023

Pero esa no sería la única prenda de “protección” que se les ha visto formar a los novios, pues también resaltan los collares que, según diversas fuentes, tendría un efecto similar. A raíz de ellos, miles de internautas aseguran que la parejita suele usar accesorios de atracción positiva.

Sea como fuere, hasta el momento ni la española ni el exjugador del Barcelona han salido a aclarar la razón por la que usan estas pulseras negras todos los días. ¿Será que fueron descubiertos?

Gerard Piqué y Clara Chía Martí ya no ocultan su relación (Foto: AFP)

Vale decir que Gerard Piqué y Clara Chía han decidido mantener en absoluta discreción sus apariciones públicas, hasta el punto de evitar referirse a todas las indirectas musicales que Shakira les ha enviado a lo largo del año.

De todas maneras, a ambos se les ve muy bien juntos en cada aparición pública que realizan. ¿Habrá planes de matrimonio?

HACIENDA VA POR GERARD PIQUÉ: LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL EXFUTBOLISTA

Los últimos reportes de El Mundo no son nada alentadores para Piqué. Según cita el medio, la entidad encargada de recaudar tributos en España se estaría centrando en la sociedad del empresario, ya que se baraja la hipótesis de que habría dejado de pagar la IVA, un impuesto vital en todo el territorio ibérico.

Dicha falta de pago se habría dado durante los pagos que fue recibiendo Piqué y su empresa al ser el intermediario de la Supercopa de España. Recordemos que dicho torneo se realiza fuera del país, por lo que se estaría moviendo bastante dinero de por medio.

Gerard Piqué podría estar bajo investigación por parte de Hacienda (Foto: AFP)

Por ello, el fisco español habría comenzado las diligencias necesarias para poder hallar la verdad en el caso Piqué y comprobar si el exnovio de Shakira habría omitido pagos. ¿Será el comienzo de una batalla legal para el papá de Sasha y Milan?

