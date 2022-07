En 2018, Teleset y Sony Pictures Television, junto a Caracol, apostaron por “La reina del flow”, una serie musical protagonizada por Carolina Ramírez, Andrés Sandoval y Carlos Torres, con una historia y estilo diferente.

La serie, además de obtener un gran éxito tanto en Colombia como en Netflix, sirvió como introducción para otras producciones del país como “Café con aroma de mujer” y “Pasión de Gavilanes 2″, las cuales fueron aclamadas por la crítica.

La producción, que muestra a la música como un elemento capaz de transformar la vida de cientos de personas en situación vulnerable y propensas a caer en actividades ilegales y vicios, tuvo dos temporadas.

Carolina Ramírez interpreta a Yeimy Montoya, la protagonista de "La reina del flow" (Foto: Caracol Televisión)

“LA REINA DEL FLOW 3″ EN NETFLIX

El que los arcos principales quedasen resueltos en la segunda temporada ha causado curiosidad en los seguidores de la serie, pues ya no quedaría nada más que abordar para una tercera entrega.

Sin embargo, el periodista Carlos Ochoa, denominado como “la biblia de la televisión colombiana”, tiene la respuesta a la interrogante que se han hecho los miles de seguidores de la producción.

Al parecer, la historia seguirá, aunque sin considerar a Carlos Torres, Carolina Ramírez y Andrés Sandoval, cuyas historias ya han concluido, y se enfocará en nuevos personajes del mismo entorno.

Esto también sería originado por los proyectos y compromisos que los actores tienen en la actualidad y que no les permitirían regresar.

Como se recuerda, mientras Carlos Torres es parte de la segunda temporada de “Bienvenidos al Edén”, Carolina Ramírez está comprometida con “Lo que queda de nosotros”, una obra teatral en Buenos Aires.

“Se habló de una tercera temporada hace unas semanas y está en el tintero, pero se tienen que evaluar muchas cosas. Es un sí, pero no y es un no, pero sí. Cómo le voy a decir que no a un personaje que me ha dado tantas cosas lindas”, comentó Ramírez.

Uno de los que sí regresaría es el argentino Marcelo Dos Santos como “Mike Rivera”, un ambicioso productor que logra salir de prisión y buscará venganza, además de posicionarse como el nuevo líder de la música urbana.