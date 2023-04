En más de un año en España, país en el que se instaló desde su sonada separación de Christian Nodal, Belinda ha sabido dar mucho de qué hablar, ya sea por sus proyectos en televisión o por el conflicto familiar que la enfrentó al lado de su padre contra su tío y su prima.

Y es que en su estancia en el país europeo, la intérprete de “Luz sin gravedad” y “Muriendo Lento” no solo ha sido vinculada a figuras como Jared Leto, el modelo croata Dean Pelic o el empresario Gonzalo Hevia Bailleres, sino que ha destacado por su participación en la primera y segunda temporada de “Bienvenidos a Edén” de Netflix.

Del mismo modo, la celeb de México ha sido la estrella invitada de populares programas españoles como “La Resistencia”, donde vivió un incómodo y curioso momento, o “El Hormiguero”, en el que hizo emotivas revelaciones sobre su pasado.

Belinda compartió momentos curiosos con David Broncano en "La Resistencia" (Foto: laresistenciacero / Instagram)

BELINDA, “LA PATRONA DE MÉXICO”

Fue precisamente durante su visita por el programa de Movistar Plus en el que Belinda, además de protagonizar divertidos segmentos como el de la piñata junto al conductor Mario Broncano, dejó una frase que no tardó en volverse tendencia en redes sociales.

Como parte de la promoción de la segunda temporada de “Bienvenidos a Edén”, serie en la que se encuentra en los roles protagónicos y llegó a Netflix el pasado 21 de abril, la artista pop no dudó en brindarse un título que dividió a sus seguidores.

“Claro, yo soy ‘La Patrona’ en México”, indicó la cantante ante la cara de sorpresa de Broncano, que solo atinó a responder “vale”, mientras que el público asistente aplaudía ante el comentario.

“Me agrada Belinda, pero todos sabemos que las verdaderas patronas de México son Thalía y Gloria Trevi y de la nueva generación Danna (Paola)”, “Pero por supuesto, Divina”, “yo digo que lo fue hace unos 10 años, ahorita ya no es tan relevante más que por sus escándalos”, comentaron los usuarios en el clip del momento, el cual fue compartido en redes sociales como TikTok.

LA RESPUESTA DE BELINDA

En su regreso a México, donde tenía programada una presentación en la “Feria de San Marcos” en Aguascalientes, la cantante hizo referencia al comentario que había realizado días atrás en “La Resistencia”.

De hecho, durante el concierto, la cantante hizo un intermedio para interactuar con sus seguidores, percatándose de un seguidor que portaba un cartel que decía “Belinda, nuestra patrona”, a lo que la cantante agradeció con una sonrisa el curioso mensaje.

“Belinda nuestra patrona, gracias, ustedes saben que siempre lo digo de chiste, porque me da mucha risa que me digan así, me lo tomo con mucho amor y mucho humor y gracias, gracias”, indicó.

En el mismo evento, y a la salida de su presentación, la actriz y cantante fue consultada por el embarazado de Cazzu y el primer hijo de Christian Nodal, a lo que esta indicó con cierta molestia que no tenía comentarios al respecto.

“Yo sí quiero pedirles, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto; la vida pasa, cada quién tiene su vida, y por respeto a la nueva familia yo creo que no tengo por qué hablar de nadie, le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, una alegría, así que por favor ya no voy a responder más de esto”, dejó en claro.