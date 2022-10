En el episodio 6 de “House of the Dragon”, aparecen tres de los hijos de Rhaenyra Targaryen durante su matrimonio con Laenor Velaryon. Dentro de poco, podremos ver que la princesa vuelve a casarse y tiene más descendencia.

En el capítulo “La princesa y la reina”, se mostró que ahora la historia ya no solo se centra en la primera generación, sino que los hijos de Alicent Hightower y de Rhaenyra también son parte importante del conflicto.

ALERTA DE SPOILERS. En el episodio 7, es probable que la princesa contraiga matrimonio con su tío, Daemon Targaryen. De dicha unión, nacerán dos figuras que jugarán un rol primordial en las siguientes temporadas de “House of the Dragon”.

A continuación, les contaremos todo lo que sabemos acerca del último hijo del personaje de Emma D’Arcy y Milly Alcock.

¿QUIÉN ES VISERYS II TARGARYEN DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Viserys II Targaryen es el quinto hijo de Rhaenyra Targaryen, pero el segundo en su matrimonio con Daemon Targaryen. Tenía el cabello rubio platinado característico de su sangre valyria, tal como se observa en la ilustración de Amok. Fue nombrado en honor a su abuelo Viserys I.

Sus medio hermanos mayores son Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon y Joffrey Velaryon, por parte de madre. Además, por el lado paterno, tenía a sus hermanas Baela y Rhaena. Mientras que su hermano de ambos padres era Aegon III, quien se decía, era el único que lo superaba en apariencia física.

Desde muy joven, se consideró que Viserys era muy inteligente, maduro, galante e ingenioso. Incluso llegó a ser comparado con su tatarabuelo, Jaehaerys I Targaryen.

DATOS PERSONALES DE AEGON III TARGARYEN

Fecha de nacimiento: 122 d.C.

122 d.C. Fecha de defunción: 172 d.C.

172 d.C. Título: Príncipe, Mano del Rey, Rey de los Ándalos, los Rhoynar, los Primeros Hombres, Señor de los Siete Reinos y Protector del Reino.

Príncipe, Mano del Rey, Rey de los Ándalos, los Rhoynar, los Primeros Hombres, Señor de los Siete Reinos y Protector del Reino. Filiación: Casa Targaryen

Casa Targaryen Padres: Rhaenyra Targaryen y Daemon Targaryen

Rhaenyra Targaryen y Daemon Targaryen Hermanos: Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon , Joffrey Velaryon , Aegon III Targaryen, Baela Targaryen y Rhaena Targaryen

Jacaerys Velaryon, , , Aegon III Targaryen, Baela Targaryen y Rhaena Targaryen Esposas: Larra Rogare

Larra Rogare Hijos: Aegon IV Targaryen, Aemon Targaryen, Naerys Targaryen

Aegon IV Targaryen, Aemon Targaryen, Naerys Targaryen Facción: Los Negros

Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon, Baela Targaryen y Rhaena Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ VISERYS II TARGARYEN EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Hasta el momento, con 6 episodios estrenados, Viserys y su hermano Aegon III todavía no han nacido. Por ello, para el final de la primera temporada de “House of the Dragon”, tendrán poca participación en el conflicto central de la historia.

Sin embargo, puede ser que se muestre un hecho vital para la vida de Viserys II, ya sea en los últimos episodios de esta entrega o en los primeros de la siguiente. Con el objetivo de proteger a los hijos más pequeños de Rhaenyra, Jacaerys Velaryon envía a sus hermanos menores, Aegon III y Viserys Targaryen, a Pentos para que estén bajo la protección del príncipe de la ciudad.

Cuando los jóvenes se encontraban navegando al continente de Esos, fueron interceptados por barcos de la Triarquía. Aegon III logró escapar en su pequeño dragón, pero tuvo que dejar atrás a Viserys, cuyo huevo todavía no había eclosionado.

El niño mostró su astucia al vestirse de ayudante de navío y esconder su huevo. Su plan hubiera tenido éxito de no ser por otro joven de la tripulación que reveló su identidad. Viserys fue capturado por Sharako Lohar quien lo llevó a Lys, pero como no se supo nada más de él, toda su familia lo dio por muerto.

Mientras toda la Danza de Dragones se desarrollaba en Poniente, Viserys vivió bajo la protección de Bambarro Bazanne, quien compró al joven por su peso en oro. Aunque lo mantuvo oculto y no le permitía salir de su mansión, tenía su propia habitación y cenaba junto a toda la familia. Incluso tuvo profesores que lo instruyeron en muchos temas y habilidades.

Cuando el lysense murió y se descubrió que tenía una gran deuda, Viserys fue comprado por Lysandro Rogare, un acaudalado magistrado de Lys que era dueño de un banco incluso más poderoso que el de Bravos. El príncipe fue casado con la hija más joven Larra Rogare, aunque era siete años mayor que él.

¿QUÉ SUCEDE CON AEGON III TARGARYEN AL FINAL DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Una vez acabada la Danza de Dragones, Aegon III Targaryen, el único hijo de Rhaenyra Targaryen que se sabía vivo, ascendió al Trono de Hierro. Fue durante los primeros años de sus reinado que se dio a conocer la noticia de que Viserys sobrevivió.

Dado que Aegon siempre se había sentido culpable por dejarlo abandonado, no dudó en pagar un inmenso rescate que pidieron por su regreso. Cuando se reencontró con su hermano, fue el momento más feliz de su vida.

Desde entonces, Viserys se volvió en la única persona en la que Aegon confió completamente. El príncipe regresó a Desembarco del Rey junto a su esposa Larra Rogare y varios familiares suyos.

Viserys tuvo tres hijos con Larra: Aegon, Aemon y Naerys. Eventualmente, fue nombrado Mano del Rey y sirvió como tal en los últimos años del reinado de su hermano y de sus sobrinos, Daeron y Baelor. Se dice que él fue la pieza clave para mantener el reino próspero mientras los reyes no estaban a la altura de la tarea.

¿CÓMO MUERE VISERYS II TARGARYEN?

Viserys ascendió al Trono de Hierro a la edad de 49 años luego de la muerte de su sobrino Baelor I Targaryen. Aunque su reinado solo duró un poco más de un año, fue tiempo suficiente para emitir reformas importantes.

Estableció una nueva casa de moneda real, incrementó el comercio a través del Mar Angosto y realizó revisiones progresistas al código de leyes de Jaehaerys I.

Se decía que estaba en camino a volverse el rey más sabio de la dinastía Targaryen, pero una repentina enfermedad lo llevó a la muerte en 172 d.C.

Su sucesor fue su hijo Aegon IV Targaryen, quien se rumorea fue la real causa de su muerte, ya que se sospechaba que lo había envenenado.